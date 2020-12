Es evidente que los conservadores no quieren a Manuel Bartlett: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que existe una campaña de “los conservadores” en contra del director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.

En la conferencia de prensa, el mandatario federal afirmó que él es el responsable de las decisiones que se toman en la empresa paraestatal, por lo que los ataques deben ir dirigidos hacia su persona y no a Manuel Bartlett.

“Es evidente que no quieren a Manuel Bartlett estos conservadores y muchos. Yo respeto a todos, pero hay un grupo que no quiere a Manuel Bartlett, porque la instrucción que tiene no es con Manuel Bartlett, es con el presidente, porque depende del titular del ejecutivo. Yo lo nombré, entonces piensan que Manuel Bartlett está viendo los contratos con Iberdrola, que es el intransigente. Yo le estoy exigiendo que vea eso, porque no vamos a ser cómplices de corrupción”, explicó.

López Obrador afirmó que hay campañas en contra de los funcionarios públicos que son más afines a su ideología y proyecto.

“Entonces hacen campañas en contra de los servidores públicos, no contra todos, porque a los que ven moderados fresas, a esos no los tocan, a los que ven con más definición, más cercanos a lo que piensa el presidente, a esos les dan duro. Me doy cuenta de todo esto”, finalizó.

Por Paris Alejandro Salazar