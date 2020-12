Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 5° y 6° grado, 3 de Diciembre: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 2, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este jueves 3 de Diciembre para Quinto y Sexto grados de educación Primaria. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 2 este jueves.

Lo que vas a aprender hoy en 5to. Grado

Este martes, en la materia de Artes crearás una propuesta sencilla de utilería y accesorios a partir del guion teatral desarrollado con los temas de interés personal.

¿Qué hacemos?

Hoy tenemos una clase en la que pondrás a prueba tu creatividad y capacidad de exploración.

En la clase pasada estuviste realizando la búsqueda de materiales para poder crear tu maquillaje y vestuario con las cosas de su casa, el día de hoy, continuaremos explorando en los artículos, objetos o productos que podemos ocupar para realizar la utilería y accesorios que te servirán para ambientar y complementar tu puesta en escena.

En la clase de hoy pondrás a prueba tus habilidades de búsqueda y de creatividad. Antes de iniciar, te daré información sobre a qué nos referimos con utilería y accesorios. Con la utilería nos referimos a todo aquello que forma parte de la acción en la escena. Pueden ser objetos de uso personal como: una taza, una botella, una sombrilla, una maleta, un libro etc., o también los que se encuentran dentro del escenario como: una mesa, una silla, un espejo, un sillón, una lámpara, una televisión etc., todos estos artículos tienen un uso definido en la acción, esto es, que los actores los necesitan para representar la escena y no están ahí sólo para recrear los espacios de nuestro texto, ni para recrear los ambientes adecuados en donde se desenvuelven los personajes.

Hablamos de elementos que no pueden faltar, porque si faltan, ya no se puede representar la escena, si falta una utilería sería tan grave como si faltara un actor.

Cuando nos referimos a los accesorios, hablamos de los elementos que complementan el vestuario o la escenografía como: las coronas, los collares, bigotes, sombreros, pulseras etc., o una mesa, una silla, un espejo, un sillón, una lámpara, una televisión etc., estos no tienen un uso específico, y su ausencia no causa ningún problema a la acción, pero completan la escena, proporcionando datos del lugar o del personaje, como su rango, estatus social o característica particular, por ejemplo: como la de un pirata, que trae su parche en el ojo, su garfio, la espada y su sombrero, accesorios que forman parte del vestuario y que ayudan a distinguirlo de otros personajes.

Ya que conoces la diferencia, que te parece si jugamos el juego de “¿Qué era? ¿Qué es?”. Primero observa qué artículos tienes en tu casa y cómo los puedes ocupar, también cerciórate de pedirlos prestados, con anticipación, a tus papás o adultos que estén en tu casa. Se trata de utilizar cada objeto, dándole cualquier uso, excepto, aquel para el que fue concebido.

La Maestra y Actriz, Berenice Romero, nos hace algunas recomendaciones en el siguiente video, para que te diviertas en casa, elaborando tu vestuario con cosas sencillas y que puedes tener a la mano.

Te invito a verlo:

Maestra y Actriz Berenice Romero

Lo que vas a aprender hoy en 6to. Grado

En la materia de Lenguaje aprenderás a seleccionar un material e identificarás información específica de forma eficiente y autónoma. Aprenderás a desarrollarás habilidades para la identificación de información en diversas fuentes.

Conocerás fuentes de información a las que puedes acudir cuando quieras realizar una investigación sobre algún tema que te interese.

¿Qué hacemos?

Para investigar algún tema, puedes acercarte a distintas fuentes. Hoy estudiarás tres de ellas: las narraciones orales, que forman parte de las tradiciones de los pueblos originarios, los artículos científicos que aparecen en libros o revistas, y los videos o publicaciones que ofrece internet.

En el caso de ciertas narraciones orales, te encontrarás con interesantes creencias que forman parte de una cosmovisión específica. Para conocer estas causas, hay que acercarse a los artículos científicos.

¿Qué te parece si hablamos sobre los eclipses lunares?

Presta atención al siguiente relato de la tradición oral Yaqui sobre la Madre Luna. Recuerda que a través de estos relatos los pueblos originarios comprenden su relación con el mundo y con el universo.

Nuestra madre luna

Hace mucho tiempo, nuestra madre luna, que está en lo alto del universo, lloraba todas las noches y así amanecía. Una noche de tantas, volteó hacia abajo y miró a un conejito llorando. Nuestra madre luna le habló. El conejito no sabía quién le hablaba y, espantado, quiso huir. “¿Qué te pasa, conejito?”.

El conejito espantado no contestaba, volteaba a todos lados. Madre luna. ¿Eres tú la que me está hablando? sí ¿Por qué lloras?.

“Fíjate que mi madre murió y todos me desprecian. Los coyotes me quieren comer, por eso tengo mucho miedo y no puedo habitar aquí”.

Entonces nuestra madre luna le dijo: “Vamos, vente a vivir conmigo, allá arriba nadie te molestará y tú nada más mirarás hacia abajo”. “Estaría bien, dijo el conejito, déjame pensarlo. Es verdad, sería maravilloso. Me voy contigo”.

Es por eso que hasta hoy miramos un conejito en la luna.

Para responder las preguntas, observa el siguiente video:

Los Eclipses

Horarios Nivel Primaria

De acuerdo al nivel escolar los alumnos llevarán materias como: Arte, Educación Física, Lengua Materna, Conocimiento del Medio, Matemáticas, Educación Socioemocional, Vida Saludable e Inglés.

Primero de primaria

09:00 a 13:00 horas. Once 11.2 y Televisa 5.2

11.2 y 5.2 12:00 a 15:30 horas. TV Azteca 7.3

7.3 18:30 a 21:00 horas. Heraldo TV 10.2

Segundo de primaria