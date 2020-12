Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | 1°, 2° y 3° de Secundaria, 03 de Diciembre: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 2, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación Secundaria. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este jueves 3 de diciembre para Secundaria. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Secundaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 2 este jueves.

Lo que vamos a aprender en primero de secundaria

¿Qué vamos a aprender?

Profundizarás en el estudio de un tema a través de la realización de una investigación histórica. Para ello, vas a ver qué te tiene preparado el baúl de los recuerdos y harás énfasis en cómo debes de realizar una investigación histórica.

¿Qué hacemos?

La dinámica del día de hoy, se llama: El Baúl de los Recuerdos y consiste en explicar y emplear los tipos de fuentes para el estudio de la Historia. Antes de comenzar, recuerda que la investigación histórica no se trata sólo de recopilar información por una cuestión de conocer más acerca de un acontecimiento, sino que te acerca a la comprensión de tu presente. Es así, que puedes darle un sentido a los hechos y sucesos del pasado.

Con esta dinámica reforzarás lo siguiente:

La investigación histórica. Primera etapa: objetivos de la investigación, formulación de preguntas, organización y planeación del trabajo, localización y selección de fuentes de información.

La investigación histórica. Segunda etapa: análisis de las fuentes históricas seleccionadas, organización de la información y redacción de las primeras conclusiones.

La investigación histórica. Tercera etapa: redacción de conclusiones, preparación de presentación de resultados y evaluación del proceso de investigación.

Para recordar qué son y la clasificación de las fuentes históricas observa y escucha el siguiente video:

Las diferentes versiones de la historia.

Lo que vamos a aprender en segundo de secundaria

¿Qué vamos a aprender?

Profundizarás en algo que te será de mucha utilidad en tu vida diaria y por venir: explorarás situaciones en las que se emplean recibos, contratos y otros documentos administrativos.

Estos documentos, según el bien o servicio solicitado o adquirido, sirven para reclamar o justificar una compra, pedir un cambio o devolver un producto, entre otros.

En esta sesión, tendrás la oportunidad de conocer situaciones importantes en las que se emplean recibos, contratos y otros documentos administrativos que en un futuro serán parte de tu vida cotidiana, como, por ejemplo, el valor que tiene una nota de compra cuando adquieres un producto.

¿Qué hacemos?

Seguramente, en la interacción con algunas o algunos compañeros, amigos o familiares has escuchado frases como: “¿Me lo juras?”, “¡Te doy mi palabra!” o “Promételo”.

¿Qué imaginas cuando escuchas eso?

¿Qué interpretación le das a esas frases?

El valor de esas palabras se ha trasladado a documentos que circulan de manera cotidiana. Por lo tanto, conocerás algunos de esos documentos y reconocerás por qué se dice: “Papelito habla”.

Observa el siguiente video para conocer algunos documentos legales que puedes reconocer como parte de tu vida cotidiana.

Documentos administrativos y legales

Lo que vamos a aprender en tercero de secundaria

¿Qué vamos a aprender?

Para esta sesión, los materiales que vas a necesitar son tu cuaderno, bolígrafo y libro de texto.

Te sugerimos que, en la medida de lo posible, tomes notas, y registres todas aquellas dudas, inquietudes o dificultades que vayan surgiendo durante el desarrollo de la sesión, así podrás resolverlas posteriormente, ya sea al consultar tu libro de texto o al realizar y reflexionar en torno a los retos que aquí se te proponen.

¿Qué hacemos?

Lee un fragmento de un prólogo muy peculiar. Uno que le fue comisionado al escritor Gabriel García Márquez para un libro, que del cual, no te imaginarías que necesita un prólogo. Un diccionario.

Es de notar como el escritor colombiano, invita al lector a sumergirse entre las páginas de un libro que no es novela, o cuento, si no eso, un diccionario.

Prólogo de Gabriel García Márquez en ‘Clave – Diccionario de uso del español actual’ (1996)

Tenía cinco años cuando mi abuelo, el coronel, me llevó a conocer los animales de un circo que estaba de paso en Aracataca. El que más me llamó la atención fue una especie de caballo maltrecho y desolado con una expresión de madre espantosa.

—Es un camello —me dijo el abuelo.

Alguien que estaba cerca le salió al paso.

—Perdón, coronel —le dijo—, es un dromedario.

Puedo imaginarme ahora cómo debió sentirse el abuelo de que alguien lo hubiera corregido en presencia del nieto, pero lo superó con una pregunta digna:

–¿Cuál es la diferencia?

–No la sé –le dijo el otro–, pero éste es un dromedario.

El abuelo no era un hombre culto, ni pretendía serlo, pues a los catorce años se había escapado de la clase para irse a tirar tiros en una de las incontables guerras civiles del Caribe, y nunca volvió a la escuela.

Pero toda su vida fue consciente de sus vacíos y tenía una avidez de conocimientos inmediatos que compensaban de sobra sus defectos.

Aquella tarde del circo volvió abatido a la casa y me llevó a su sobria oficina con un escritorio de cortina, un ventilador y un librero con un solo libro enorme. Lo consultó con una atención infantil, asimiló las informaciones y comparó los dibujos, y entonces supo él y supe yo, para siempre, la diferencia entre un dromedario y un camello. Al final me puso el mamotreto en el regazo y me dijo:

–Este libro no sólo lo sabe todo, sino que es el único que nunca se equivoca.

Era el diccionario de la lengua, sabe Dios cuál y de cuándo, muy viejo y ya a punto de desencuadernarse.

Su validez tendrá que ser distinta de acuerdo con quien la lea y según su tiempo y su lugar.

En realidad, todo diccionario de la lengua empieza a desactualizarse desde antes de ser publicado, y por muchos esfuerzos que hagan sus autores no logran alcanzar las palabras en su carrera hacia el olvido.

Observa el siguiente video que trata sobre una exposición de la Maestra Alma Velázquez

Propósitos de un prólogo