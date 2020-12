Colectivos de Tamaulipas ayuda a la población para la búsqueda de desaparecidos

Varios colectivos de Tamaulipas emprendieron una jornada mediante la cual involucran a los ciudadanos con la finalidad de encontrar a sus familiares desaparecidos, pues no pierden la esperanza de reunirse con ellos, y cuya ausencia es más notoria en esta temporada de fiestas por el fin de año y la llegada del nuevo, así lo expresó la integrante de la asociación Unidas por el Mismo Dolor Buscando a Nuestros Familiares en Tamaulipas, Alejandra Velázquez Abundis.

En esta oportunidad, gracias a la gestión del edil porteño Hugo Peñaloza Hernández, las representantes de los colectivos de búsqueda pudieron colocar un módulo en el Centro de Tampico, justo en la calle peatonal Salvador Díaz Mirón, donde se expusieron las fotografías de sus hermanos, padres, hijas y consanguíneos en general a fin de que la población les auxilie en su probable identificación.

Expuso que este clamor por hallar a sus familiares les hace recorrer ciudades y pueblos de la entidad tamaulipeca en un afán por encontrarlos después de un prolongado tiempo de ausencia.

"Que la sociedad colabore, o sea, por ejemplo, hoy somos nosotros mañana no sabemos pueda ser otra persona y pues la verdad es una situación muy difícil de llevar a cuestas, porque uno aprende a vivir con el dolor, pero no es fácil, no es fácil, pasan las fechas conmemorativas, los cumpleaños, Navidades, y pues siempre da mucho dolor tener una silla vacía en nuestro comedor, o sea, la ausencia de la persona es muy difícil salir adelante con este tipo de situaciones que se nos presentan, porque nos cambia la vida de un día para otro", precisó.