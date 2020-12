Analizan posponer ajustes

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público analiza que el ajuste inflacionario anual no se aplique en enero de 2021, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario explicó que la medida es para evitar que se desencadene un incremento en los precios de los productos al iniciar el año.

Expuso que en el gabinete ya se revisa que el ajuste anual por inflación en 2021 no se aplique en enero, como se realiza en cada ejercicio fiscal.

“Mi sugerencia a Hacienda es que para que no haya lo de siempre, el abuso, que aumentan los impuestos y los precios, incluso en una proporción mayor, porque aprovechan, no es nada más inflación, como sería en este caso, sino el doble o el triple, entonces, para evitar ese efecto, podría no entrar en vigor el día primero el incremento inflacionario”, señaló.

Por Paris Salazar