Vacuna contra COVID-19 da esperanza y tranquilidad al personal de salud y a todo el mundo: enfermera María del Rosa

La llegada de la vacuna COVID-19 a México y el arranque del plan para inmunizar al personal médico y de enfermería en la primera línea de atención contra la enfermedad, representa esperanza y tranquilidad para los trabajadores de la salud y todo el mundo, afirmó la enfermera María del Rosario Lora López, primera trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en recibir la inmunización.

En el acto encabezado por el director general del IMSS, Maestro Zoé Robledo, y que fue transmitido en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la subjefa de enfermería del Hospital General Regional (HGR) No. 2 en El Marqués, Querétaro, recibió la primera dosis que se aplicó en la entidad, lo cual describió como motivo de alegría, entusiasmo y agradecimiento.

“Es algo que esperábamos durante mucho tiempo, ya llegó y nos da esperanza de que todo esto termine pronto”, enfatizó.

Después de la primera hora de haber recibido la dosis, destacó que salvo un leve dolor en el brazo no ha sentido ningún malestar o síntoma secundario, por lo que considera que es un ejemplo de la seguridad de la vacuna.

“Invito a toda la población a que confíen y que no bajen la guardia, que sigan protegiéndose con cubrebocas, lavado de manos, no salgan si no tienen que salir de sus casas, protéjanse y en estas fiestas traten de no hacer reuniones o que sea con familia nada más, nada de amigos”, subrayó.

Señaló que si bien la vacuna ha traído esperanza, esto no debe llevar a bajar la guardia, “al contrario, nos debemos que seguir cuidando, tener el Equipo de Protección Personal, entrar a las áreas COVID como siempre, hasta que nos digan que ya se erradicó la enfermedad, ya podemos hacer nuestra vida normal”, refirió.

María del Rosario Lora López dijo que tomó la decisión de recibir la inmunización pues como supervisora diariamente está en contacto con pacientes con COVID-19 y al cuidar su salud, puede continuar sirviendo al país y a la derechohabiencia del Seguro Social.

“Para eso estudiamos y para eso estamos los que somos enfermeras, enfermeros y todo el personal que trabajamos en el hospital, y que está en contacto con los pacientes y con riesgo directo”, manifestó.

Destacó que en este tiempo de pandemia en el Instituto han destacado diversos valores como confianza, lealtad empatía y liderazgo. A sus compañeros de enfermería, al personal médico y de salud en general, los exhortó a seguir atentos y a no bajar la guardia, a protegerse y seguir dando lo mejor.