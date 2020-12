Ricardo Astudillo se registra como precandidato del PRI en Guerrero

Ricardo Astudillo Calvo se registró hoy como precandidato del PRI a diputado local por el Distrito 7 de Acapulco.

En las oficinas del PRI en esta ciudad, Astudillo Calvo, subsecretario de Acción Electoral del Comité Ejecutivo Nacional dijo que busca hacer su propia ruta.

“He tratado de marcar mi propia ruta. He hecho trabajo político en mi partido desde hace muchos años. Al interior de el he tenido varios cargos y he tratado de formarme tanto académicamente como profesionalmente y le vamos a entrar, queremos demostrar que traemos la capacidad”.