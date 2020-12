Exige justicia tutora de menor presuntamente acosado por un exdiputado

La mujer madre del menor que presuntamente fue acosado sexualmente el pasado mes de noviembre por el exlegislador local Ciro "N" exigió a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas que el caso no sea archivado y se llegue hasta sus últimas consecuencias, ya que teme que lo que le ocurrió a su hijo menor le pueda pasar a otros infantes de la zona.

Declaró que este tipo de conductas asumidas por un ex servidor público de Tamaulipas no deben ser toleradas por las autoridades encargadas de sancionarlas, es por ello que se llenó de valor para denunciar los hechos a fin de que el exdiputado local reciba una pena ejemplar por su atrevimiento.

Expuso que la noche de los hechos, el 27 de noviembre pasado, ella se hallaba junto a su hijo en el Fraccionamiento Villas del Sol del municipio de Altamira; sin embargo, en un momento que se distrajo, pues conversaba con una vecina, su pequeño acudió a un puesto de venta de "troles", siendo el momento que fue presuntamente abordado por el ex diputado local, haciéndole un comentario para inducirlo a probables "tocamientos", citó.

Después de esto, su hijo, de 12 años de edad, huyó de las presuntamente pretensiones sexuales del político, pero sin decirle nada a su madre en ese instante, sino hasta después que llegaron a la casa, pero tras el transcurso de unos días, el día 29, que fue cuando le reveló el presunto caso de agresión sexual de parte del precitado.

"El señor (Ciro "N") se acercó a él, a decirle que 'si quería algo, que si quería que le comprara un 'trole' (elote desgranado cocido) o si gustaba algo después', y mi hijo se quedó pues serio, o sea, como no lo conocía, no lo habíamos visto antes ni nada, entonces el señor le dijo 'pues portarse bien, que no le iba a pasar nada malo, que se dejara tocar', a lo cual obviamente mi hijo siendo menor de edad, siendo un infante, se asustó, ahí en la vía pública, (Ciro "N") lo jaló a un ladito del puesto", precisó la mujer que en todo momento no quiso mostrar su identidad por lo delicado del asunto.