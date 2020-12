Estas son las 8 alcaldías que tendrán Ley Seca en Navidad

Este fin de semana de Navidad, las alcaldías con prohibición para la venta de alcohol serán Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Milpa Alta y Venustiano Carranza.

En esas demarcaciones habrá ley seca los días 25, 26 y 27 de diciembre.

Para el fin de semana de Año Nuevo, la suspensión de venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones, desde las 18:00 horas del viernes 1 de enero hasta el domingo 3 de enero, será en Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

“Es para ocho alcaldías en un fin de semana y ocho alcaldías el otro fin de semana y el objetivo es disminuir las fiestas que se organizan en el momento; se disminuye esta posibilidad y se sigue manteniendo igual, no hay una restricción adicional”, explicó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Permiten venta de juguetes

La venta de juguetes sí está permitida en los Supermercados o tiendas con actividad esencial, aclaró la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

"Sí, sí está permitido… No fue responsabilidad en particular de nadie, sino una mala interpretación, entonces, no, no está restringido", expuso.

Adelantó que es probable la autorización de algunos sitios para la venta de juguetes en los días previos al Día de Reyes.

"Todo esto depende de la evolución de la pandemia, entonces en los centros, en los súper, en las tiendas de autoservicio está abierto para la venta y también hay otros lugares de tiendas… por ejemplo, tienen una farmacia adentro y que es actividad esencial y algunas otras mercancías que también pueden vender en este momento", mencionó.

En la víspera, cadenas como Walmart y Chedraui restringieron la venta de ropa, calzado, muebles y juguetes.

Por: Manuel Durán