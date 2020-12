Nunca se domó la pandemia de COVID-19 y nuevamente se ha acelerado: Narro Robles

El ex Secretario de Salud, José Narro Robles, indicó que la pandemia de Covid-19 nunca se domó tal y como dijo el gobierno federal, y ahora se está viviendo una aceleración en el número de casos.

En entrevista con Jesús Martín Mendoza, el ex funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto indicó que el número de contagios en los primeros 19 días de diciembre superó la cifra de julio, mes en las que se alcanzó el pico más alto de la emergencia sanitaria.

La epidemia se ha reacelerado. Nunca la tuvimos bajo control, nunca se domó y nuevamente se ha acelerado.

Advirtió que en los próximos días se tiene que reducir la movilidad, disminuir los contactos y atender las recomendaciones sanitarias, pues de no ser así, el número de contagios por el l SARS-CoV-2 se disparará para el mes de enero.

Y si no se siguen las medidas recomendadas que es la mayor prevención que tenemos, vamos a tener en enero más contagios.

Además, volvió a hacer un llamado para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Salud hagan más pruebas de detección del virus.

Una nueva cepa de Covid-19 que afecta a los niños

Científicos británicos están investigando la nueva cepa de coronavirus hallada en Reino Unido, la cual, de acuerdo a algunas investigaciones podría afectar más a los niños.

Al respecto el ex rector de la UNAM recordó que hasta el momento la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha hecho ninguna recomendación sobre esta variante del virus, pues aún no se sabe bien cuáles son sus efectos y no se ha demostrado que sea más peligrosa que Covid-19.

Hay que estar atentos de la investigación. Creerle a la ciencia. (...) En razón de que la Organización Mundial de la Salud no ha hecho una recomendación al respecto, de que no tenemos nosotros suficiente evidencia de que sea un virus más agresivo, que genera más muerte, hay que ser cuidadosos con estas medidas, y hay que tomar medidas generales.

