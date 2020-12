¡Nos están dando gato por liebre! Profeco revela lista de productos vendidos como “light” y no lo son

Todas las personas que se preocupan por su figuran suelen ser muy metódicos a la hora de seleccionar sus alimentos, para que estos no sean un factor determinante para subir de peso; en ese sentido el consumo de productos light suele ser de gran ayuda para degustar alimentos usualmente altos en calorías, pero que en estas presentaciones suelen contener menos azúcares o carbohidratos, o eso no has hecho creer.

Pues recientemente la Procuraduría federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer un listado de productos que son anunciados como “light ”, sin serlo, estos luego de elaborar un estudio de laboratorio en el que se se dieron a la tarea de revisar todas las marcas que se dicen light, entre los que se encuentran mayonesas, catsups o cajetas que no cumplen con lo que prometen.

No existe una norma que los regule

Al respecto el titular del organismo de defensa del consumidor ,Ricardo Sheffield Padilla, señaló que una de las causas por la que se da esta situación se deriva de que en México no existe una norma oficial que muestre o ponga en forma a las diferentes marcas que se comercializan en el país y dicen ser light.

Asimismo informó que el listado completo de los productos anunciados como “light” pero que no lo son, será revelado el próximo mes de enero de 2021, aunque adelantó que fueron revisados, entre otros productos, leches, refrescos, cajetas, mermeladas, catsups, frijoles, mayonesa, aderezos, gelatinas, bebidas de chocolate, alimentos que son comercializados con etiquetas que los ostenta como light.

El titular de la Profeco también explicó que un producto light se entiende por aquel que “no tiene la misma cantidad de grasa o de azúcar que la versión original”.

Finalmente adelantó algunos de los productos que aparecerán en el listado al señalar que la mayonesa de La Costeña, Hellmann's, Heinz, y McCormick que se dicen light no lo son pues siguen teniendo un altísimo contenido de grasa.

También adelantó la darlos como ejemplo que la catsup Heinz que se anuncia como sin azúcar añadida, si tiene azúcar añadida, mientras que la cajeta Coronado light, tiene prácticamente la misma cantidad de azúcar que la que no es light”.