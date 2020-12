Toman trenes vías liberadas en Michoacán

A menos de 12 horas de retirados los bloqueos que mantuvieron inhabilitadas las vías férreas de Michoacán durante 59 días, ayer comenzaron a circular los trenes provenientes del puerto de Lázaro Cárdenas.

La Asociación de Industriales del Estado de Michoacán reportó que en la mañana comenzaron a circular los primeros cinco trenes, y prevé que en una semana y media ya salgan fuera los 31 que aún están paralizados.

Óscar de Cueto, presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, detalló que desde la noche del lunes se llevó a cabo una inspección a la vía, de la que tuvieron que quitar piedras, troncos y durmientes que pusieron los maestros.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, para El Heraldo Radio, agradeció la intervención de las autoridades estatales y federales para desbloquear las vías, y pidió que prevalezca el Estado de derecho.

Dijo que los reclamos son ajenos a las industrias, por lo que llamó a los manifestantes a no afectar a terceros. “Como industria ferroviaria, son temas que no podemos atender, no somos los originarios del problema y hoy hemos sido secuestrados por estas protestas”, afirmó.

De Cueto indicó que, en total, este año se acumulan 178 días de bloqueos de vías en los estados de Sonora, Chihuahua y Michoacán.

Por Charbell Lucio