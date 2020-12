Omar García Harfuch descarta extorción y cobro de piso a empresarios en Polanco

Tras el caso del empresario francomexicano, Baptiste Jacques Daniel Lormand, y su socio Luis Orozco, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, indicó que hasta el momento los empresarios de Polanco no han reportado alguna extorsión o cobro de piso.

En entrevista con Adela Micha, dijo que en una reunión con los restauranteros y dueños de establecimientos en la zona, el gobierno de la Ciudad de México, el alcalde Miguel Hidalgo, Víctor Romo y miembros de seguridad, se expresó que no se ha visto este tipo de actividad.

Sin embargo, el secretario de seguridad local dijo que próximamente se pueden presentar estas denuncias.

Tuvimos una reunión con la jefa de gobierno (Claudia Sheinbaum), con el alcalde Romo, su servidor y ahí empresarios, restauranteros, nos comentaron que no estaban sufriendo ni extorsión ni cobro de piso. En este caso específico del doble homicidio se confirma que no hubo extorsión ni cobro de piso. Yo no puedo decir que no exista.