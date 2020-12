Los delincuentes no se van a burlar de nosotros; advierte Silvano Aureoles

"Los delincuentes no se van a burlar de nosotros y no les vamos a entregar el territorio, no se los vamos a permitir", comentó el gobernador de Michoacán

"Sepan que se van a enfrentar a una policía valiente, una policía que no es corrupta o que se vende por tres pesos" Foto: Especial