López Obrador y Claudia Pavlovich entregan memorial Bavispe

Para evitar tragedias como la que ocurrió en Bavispe, Sonora, hace un año, donde perdieron la vida integrantes de las familias LeBarón-Langford-Miller-Johnson, la gobernadora Claudia Pavlovich y el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguraron el memorial en recuerdo de las víctimas.

Al recordar los lamentables hechos, la gobernadora resaltó que una tragedia como esta no se debe de perder en el tiempo, para que nunca más vuelvan a ocurrir.

“Aquellos días pude abrazarlos, pude estar con ustedes, pude recoger ese dolor inmenso, y esa indignación compartida por todos los sonorenses. Sonora lloró esta pérdida, por eso es importante este memorial, porque es indispensable que esta tragedia no se pierda en el tiempo, que no quede en el olvido, por eso se llama memorial, para que constantemente nos convoque a recordar, a tener presente, a no olvidar, hay cosas que no pueden suceder nunca jamás, esta es una de ellas”, expresó.

La mandataria destacó la voluntad de todas las instancias de seguridad y de justicia para dejar en claro que ante la adversidad y la incertidumbre siempre lo mejor será la unidad, el trabajo conjunto y la solidaridad.

“Presidente, su presencia hoy aquí tiene un significado de una inmensa relevancia. La máxima autoridad del País, presente, inaugurando un memorial, atestiguando la necesidad de que esto nunca se olvide, que siempre se recuerde, que jamás se repita. Esta fue una iniciativa suya, a la que acudimos con todo el corazón, con toda la convicción, con todo el compromiso”, externó.

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó la coordinación que existe con la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en materia de seguridad, a través de un trabajo conjunto entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno, mediante reuniones diarias para conjuntar todos los esfuerzos.

"Agradecerle a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, que ayudó no solo para la construcción del memorial, sino en todo, nos ha estado apoyando, hemos estado trabajando de la mano con el Gobierno de Sonora", enfatizó.

El presidente de la república y la gobernadora sonorense, así como la representante de las familias agraviadas develaron la placa conmemorativa que enuncia los nombres de las víctimas fallecidas y honra a los sobrevivientes de la tragedia.