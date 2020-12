Celebra el día menos violento

MOCTEZUMA, Son. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el martes 15 de diciembre haya sido día con menos violento en lo que va su administración: 47 homicidios en todo el país.

“Ayer fue un día especial, no es para cantar victoria, pero fue el día de menos homicidios desde que estamos en el gobierno, hoy en la mañana nos informaron de qué sólo fueron 47 homicidios en todo el país”, resaltó.

Al inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional (GN) en esta sierra norte sonorense, el mandatario agregó que se va avanzando en la consolidación de este cuerpo de seguridad, especialmente en su infraestructura básica.

En año y medio –recordó– se inició el plan de crear la GN a partir de una reforma a la Constitución, pues no se le permitía ni al Ejército ni a la Marina participar en labores de seguridad pública.

“Con la reforma se creó la Guardia y también se aprobó el que se pueda contar en labores de seguridad pública con dos instituciones que son fundamentales para la seguridad, la estabilidad, la paz del país: la Sedena y la Semar.

“A partir de ella se inició la convocatoria, el reclutamiento de elementos para la Guardia Nacional, su formación, capacitación, no sólo en el manejo de las armas, sino también en la protección y defensa de los derechos humanos”, dijo.

Explicó que se trata de llevar a cabo un gradual, moderado de la fuerza, es decir, “no aniquilar, no masacrar, no torturar, sino respetar los derechos humanos, porque no queremos la guerra. Vamos a serenar al país respetando los derechos humanos y atendiendo el problema de la inseguridad y de la violencia desde las bases”.

Por Francisco Nieto, enviado