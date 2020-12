Reportan que 6 de cada 10 atendidos por Covid en la Unidad Citibanamex estuvieron en reuniones

El 60 por ciento de los casos de Covid-19 en la Unidad Temporal Citibanamex tienen como antecedente una reunión o una fiesta, informó Rafael Valdez, coordinador de este espacio de atención.

“Tenemos que evitar los eventos contagiadores, cómo las reuniones familiares, como ya bien usted lo mencionó, evitar los festejos. Esos son los eventos contagiadores y las historias que recopilamos aquí con cada uno de los enfermos en las formas en las cuales se contagian.

“Más del 60 por ciento de los contagios están ocurriendo en eventos contagiadores derivado de la conglomeración de las personas y sobre todo, sin el uso del cubrebocas de manera apropiada o no guardando todas las medidas de prevención”, afirmó el especialista.

Desde abril a la fecha, en esta Unidad se han atendido a 4 mil 664 pacientes con el nuevo coronavirus.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, retomó el planteamiento del médico encargado de la Unidad Temporal.

“Una buena parte de los contagios se da en estas reuniones familiares, fiestas, etcétera. Entonces, son las cinco reglas que hemos estado diciendo, Quédate en Casa; si vas a salir, usa de cubrebocas y Sana Distancia; una sola persona en compras; no fiestas, no posadas. Y, por otro lado, si resultas positivo, aíslate de inmediato y avísale a tus contactos para que se aíslen y no propagar la cadena de contagios y estar llamando por teléfono”, agregó.

Por Carlos Navarro