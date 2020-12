Fin del 2020: Corte de caja a la 4T ¿cómo le ha ido a México?

El pasado 1º de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó qu eestán sentadas las bases de la Cuarta Transformación en su mensaje, en el se hace un balance sobre en qué ha avanzado el país y qué ha retrocedido en materia de seguridad, de salud, política, donde la realidad parece tener otros datos, en el que justo a dos semanas de que concluya el año 2020, se hace un corte de caja del 2020 y de la 4T.

Por esta razón, en esta Mesa de Opinión, El Heraldo – La Silla Rota, el director de Multiplataformas de El Heraldo de México, Isaías Robles, y el director de información de La Silla Rota, Jorge Ramos, conversaron con tres expertos en materia de economía y política sobre cuales serán los ajustes que habrá que hacer en el 2021, lo que funciona para el país, y lo que definitivamente hay que cambiar para seguir haciendo una transformación del país.

Corte de caja de la 4T

Para iniciar la conversación y hablando de términos económicos, Tania Larios, Secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la CDMX, señaló que ha sido un año difícil para todos, sin embargo, destacó que ha complicado este año por una nula estrategia económica.

Dijo además que el país tiene un aumento de la pobreza de aproximadamente 12 millones de mexicanos; un millón de micro, pequeños y medianos negocios que han cerrado; por lo que ahora, el gobierno de Morena debe aceptar que no puede achacarle todo al COVID-19, cuando las malas decisiones del primer año de gobierno de Morena generaron efectos preocupantes en la economía, llevándola a un 0.14 por ciento de crecimiento y una caída de cuatro por ciento del PIB, cuando la economía mexicana en el 2018 venía creciendo más de dos por ciento.

Esto se debe a que el gobierno de Morena fue indiferente y ajeno a la realidad, a las necesidades, negándose a implementar un plan de reactivación económica, por lo que ahora se va a acrecentar no sólo la recesión.

Destacó que el país Necesitaba un seguro de desempleo temporal, generando el apoyo para las familias que vieron difícil este año en términos económicos, y debido a que no lo hicieron, hoy se enfrenta la peor crisis económica desde 1932.

"Lamentablemente, este gobierno sólo tiene lugar y su presupuesto a programas clientelares de Morena que no resuelven el problema de raíz", dijo la líder del PRI en la CDMX.

Al respecto, afirmó que no hay dinero para sacar de la pobreza a los mexicanos, no generan empleo y no generan salarios dignos, sumado a que México salió del ránking de países con mayor confianza para la inversión extranjera, y la misma cayó un 9.9 por ciento anual en términos de inversión extranjera directa, además, afirmó que la política económica de este gobierno ha alejado a los inversionistas aislando a México del mundo y tristemente nos está robando la posibilidad de salir adelante.

Por su parte, Ana Villagrán, miembro del Partido Acción Nacional (PAN), dijo estar molesta por la constante manipulación discursiva de la que son víctimas desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó este sexenio que "es un barco sin rumbo desde hace dos años".

La también concejala en Cuauhtémoc, en la CDMX afirmó que aunque se hable muchos de que la prioridad son los pobres, lo que más va a dejar esta 4T son más pobres en el país, y afirmó que el tema es que México iba a la deriva desde antes del COVID-19; desde el mal manejo, pero el presidente no se da cuenta que el país no se sostiene con programas sociales, una ayuda asistencialista.

"Sí puede cambiar la realidad a las y los mexicanos de menores ingresos, pero con eso no sostienes la economía y mucho menos mantienes los negocios, dijo Villagrán.

Al respecto, dijo que la cerrazón del presidente a no reunirse con empresarios, después golpearlos con esto del outsourcing, y después seguir avanzando así con una cerrazón absoluta.

Señaló que se está observando un país de muchos golpes, de cosas negativas que tienen absortos hablando de una falsa rifa del avión presidencial.

Además, Villagrán señaló que el presidente no quiere reconocer y no ha conseguido activar mecanismos como sí lo han hecho otras naciones para salvar la economía de los mexicanos, destinando por lo menos sólo uno por ciento del PIB para la ayuda del COVID-19.

"Lo que ahora nos tiene que preocupar es cómo vamos a empezar el 2021, que es un año electoral y en el que a todas luces parece que la gente va a lucrar con el tema de la vacuna", señaló.

Mientras que Alejandro Viedma, diputado por Morena, señaló a este mismo cuestionamiento, que la desaceleración económica que tanto se ha señalado ahorita tuvo, como punto de inicio, el segundo semestre del 2018, es decir la pasada administración.

Además, agregó -en palabras del Banco Mundial-, señaló que es una realidad que el COVID-19 ha llevado a la economía a una recesión casi peor después de la Segunda Guerra Mundial; el comercio y las finanzas privadas de la distorsión de la oferta y la demanda, en el mundo entero se van a contraer entre 5 y 7 por ciento,

"Me parece que la política económica en esta administración ha sido muy clara y muy contundente, apoyar el desarrollo de quienes más lo necesitan", señaló el diputado.

Sostuvo de los que mienten, y quienes aseguran que no se ha hecho nada por reactivar la economía o por generar empleos y ejemplificó cuando este gobierno emprendió el mayor programa de capacitación para los jóvenes en la historia no de México sino de América Latina y se ha apostado por la inclusión productiva de miles de microempresarios.

En aras de reactivar la economía, agregó cuando en el presupuesto que se aprobó hace unos meses en Cámara de Diputados, se dio un aumento real de 5.3 por ciento en gasto de inversión y nuevamente hubo una reducción al gasto corriente en 1.3 por ciento.

Añadió, de acuerdo con datos del INEGI, la economía creció 12 por ciento en el último trimestre reportado y se esperan cifras muy similares de este último trimestre para el cierre del 2020.

Destacó el momento en el que el salario mínimo se duplicó en dos años de gobierno de la 4T, y contrario a lo que se dijo sobre la inflación y de que no se podía aumentar, no hubo una afectación a la estructura del mercado laboral y la inflación se ha mantenido en los parámetros del Banco de México.

"El precio promedio de litro de gasolina ha disminuido en términos reales", indicó Viedma.

El diputado morenista señaló que el peso mexicano sigue siendo y está posicionado como una de las monedas más fuertes y estables de las economías emergentes.

Aseveró que el pronóstico del presidente se va a cumplir, y se tendrá una recuperación económica en forma de V, es decir, "estamos como se mencionó al inicio, en vías de recuperación".

Seguridad en 2020

En temas de seguridad, el diputado por Morena, Alejandro Viedma, dijo que pasa algo similar a la economía, hay una tendencia, efectivamente, al alza en homicidios, y afirmó de alguna manera una herencia de la guerra contra el narcotráfico y que no les gusta que se estén investigando a quienes estuvieron a cargo de la seguridad.

Dijo además, que año con año, se rompen récords en materia de homicidios, lamentablemente el narcotráfico sigue siendo un negocio rentable, y señaló que las disputas entre grupos delincuenciales siguen siendo el pan de cada día.

"Hasta hace dos años, nadie se había atrevido a atacar lo que para nosotros son los problemas de raíz; la desigualdad y la corrupción", precisó el diputado.

Al respecto, señaló que este gobierno lo está haciendo, tanto que el Senado de la República dio un paso muy importante en la decisión correcta, aprobando un dictamen que pretende regular el cannabis, y aseguró que esto será un golpe duro para las estructuras del narcotráfico pasando a una concepción que vea por el libre desarrollo de la personalidad de los mexicanos

Finalmente, dijo que hubo un cambio de enfoque en el cómo se atienden estos problemas, atender las causas, la inseguridad, siendo a través del fortalecimiento de una red de protección social, un estado de bienestar que priorice a grupos en situación de vulnerabilidad.

Por otra parte, respecto al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Tania Larios señaló que

que todos los programas del gobierno deben de tener un objetivo, en su programa, este programa ambicionaba que a estos jóvenes se les iban a contratar de forma definitiva en las empresas en las que se habían estado capacitando, pero eso fue una falsedad, y demuestra el rotundo fracaso del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con los que los jóvenes, de verdad, no tienen el acceso a las oportunidades o el acceso a un trabajo seguro, estable y bien remunerado. Son 916 mil jóvenes los que recibieron su beca de 3 mil 748 pesos mensuales, pero sólo el 2.2 por ciento de estos becarios del programa lograron conseguir un trabajo en estas dependencias, entonces podemos decir que no, como yo bien lo dije, no resuelve el problema de raíz, es algo temporal y eso no nos sirve y no nos alcanza a los jóvenes que enfrentamos tantas desigualdades y un panorama muy complicado en términos económicos, en términos salariales y en términos para poder vivir una vida porque si aspiran a que con 3 mil y tantos pesos nos va a alcanzar para tener una casa, para tener cómo movernos, para tener cómo pagar la luz, para pagar el gas y para poder comer, están viviendo en un país equivocado.

Secretaria general del PRI en la CDMX

Hablando del tema tan importante como es el tema de seguridad, admiro, de verdad, que Alejandro reconoce que se falta mucho por hacer, estoy de acuerdo con él y me encanta que tenga un ejercicio de autocrítica, lo malo es que el presidente, aunque tenga esta autocrítica dice que va bien y de nuevo, niega corregir la estrategia de seguridad que en términos de logros, de datos, de cifras, lamentablemente de muertes, no ha sido un éxito, ha sido un rotundo fracaso. Tenemos más homicidios y feminicidios en el 2020. Va a ser el año más sangriento, nuevamente, de la historia de nuestro país. Es preocupante que sigan reafirmando estrategias fallidas cuando la violencia y la inseguridad en México crece, entonces yo abogaría nuevamente para escuchar a un gobierno rectificar en términos de estrategia de seguridad.

También decir que se ve muy mal que el exsecretario de Seguridad se fuera a hacer campaña. Volvemos a lo mismo, la prioridad de este gobierno no es rendirle cuentas a las y los mexicanos, no es sacarnos adelante, no es resolver los problemas que ya sabían y que ellos prometieron y juraron tener la solución para cambiar la vida de los mexicanos. Su prioridad es pensar más en lo electoral y seguir haciendo campañas, eso no nos alcanza. En términos de feminicidio y también homicidio, este año, han sido asesinadas 2 mil 874 mujeres y niñas, según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, pero sólo 724 casos están siendo investigados como tal, lo cual nuevamente tiene que seguir avanzando en cómo poder identificar a los feminicidios y cómo proteger a las mujeres que hoy tristemente estamos en una posición vulnerable y somos, creo yo, el grupo más afectado a nivel de seguridad en todo México, y esto necesita, realmente, cambiar, necesitamos rectificar la estrategia de seguridad y se niegan a hacerlo.

Tenemos, ahora, 100 mil elementos de la Guardia Nacional con la que López Obrador prefirió militarizar al país, pero no genera ningún efecto positivo porque es como los hospitales, puede que haya hospitales, puede que haya elementos de seguridad, pero sin una estrategia, termina siendo como un hospital sin medicina ni doctores, no sirve, no alcanza para combatir la inseguridad que existe hoy en México y que está permeando y está creciendo. Bien lo dijeron por la pandemia, hoy vivimos una reducción en el número de crímenes, pero en diciembre y en noviembre éstos han aumentado considerablemente, viendo ahorita y seguro todos hemos escuchado decenas de casos de conocidos y amigos y a su vez ellos de otros más de personas que han sido asaltadas, de personas a las que les han sido quitadas su celular, que llegan a los comercios, literalmente a vaciar a todos los comensales que están ahí y salirse con las suyas, campantemente.

El país está sumergido en la violencia, no nos alcanza lo que han hecho, necesitan dar lo que prometieron que nos iban a dar, que son resultados. Si no saben y no les importa, en vez de estar haciendo campañas deberían de estar pensando en hacer estrategia.

ANA VILLAGRÁN

Panista y concejala en Cuauhtémoc, aquí en la CDMX

>Corte de caja a la 4T | Seguridad

La verdad es que es un tema que nos duele mucho. México es el país donde matan a 11 mujeres al día, eso mismo nos está diciendo todo, 11 mujeres al día y que de verdad, por respeto, no nos digan que esto es herencia sólo de la guerra contra el narco porque se les olvida que después de eso vino el fallido sexenio de Peña Nieto, donde también se dejó de lado la estrategia de seguridad, y sé que siempre vamos a tener una deuda histórica con el país por los muertos que generó este enfrentamiento frontal, pero por lo menos Felipe Calderón, que ya tampoco es santo de mi devoción pues, pero fue un Presidente que hizo algo, que tuvo el valor de enfrentar y no salir en una campaña a decirle a los delincuentes “en mi sexenio va a haber abrazos y no balazos” para que votaran por él, por lo menos en el último sexenio panista observamos un gobierno con una visión, y aquí si la haces la pagas, y sabemos que los resultados no fueron buenos, pero como tal, sabíamos que teníamos un sexenio que enfrentaba a los delincuentes, y ahorita ¿qué es lo que tenemos?

