Cuajimalpa realiza trabajos de desazolve en las Presas San Lorenzo Acopilco

En marzo de 2019, la Representación Comunal de San Lorenzo Acopilco solicitó a la alcaldía Cuajimalpa que comenzará los trabajos de desazolve de las presas que llevan agua a dicho pueblo de la demarcación, en vista de que son tierras comunales, en abril de ese mismo año, se acordó una reunión con el director general de Agua del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), mismo que certificó que dichos trabajos eran necesarios, sin embargo por la naturaleza de dichos predios, era necesario llevar a cabo el Proceso de Consulta a los Pobladores Originarios de San Lorenzo Acopilco, para que ellos votaran si estaban de acuerdo en la realización de dichas obras de mantenimiento.

Una vez que todas las etapas formales y legales de este procedimiento fueron llevadas a cabo de la mano del gobierno de la Ciudad de México, el 11 de octubre de 2019, fue votado en “La Consulta Libre Previa e Informada al Pueblo de San Lorenzo Acopilco, alcaldía de Cuajimalpa, Ciudad de México, sobre el destino del agua de los manantiales y el proyecto integral de abastecimiento”, que quedaba aprobado que la alcaldía llevara a cabo dichos trabajos.

Debido a la pandemia ocasionada por la Covid-19, los trabajos comenzaron el pasado 1 de noviembre, con una inversión total de 5 millones 860 mil 730 pesos para las Presas Tres Caminos, Oyameles y La Cadena, de las que están siendo desazolvadas por aproximadamente 6 mil metros cúbicos de lodo y piedras cada una; los trabajos finalizarán el próximo 31 de diciembre cuando la empresa a cargo de los trabajos deje dichas presas libres de cualquier material que obstruya el paso del agua al pueblo de San Lorenzo Acopilco.

Sabemos que estas obras han sido aprovechadas para generar desinformación entre la población, pero no debemos olvidar que provienen de un hecho consultado y votado por los habitantes el año pasado y que no se tratan más que de beneficio para la comunidad, sobre todo en momentos donde el almacenamiento del Sistema Cutzamala no está en niveles óptimos.

El alcalde Adrián Rubalcava recordó que en la época de estiaje, San Lorenzo Acopilco padece por el desabasto de agua, y estas obras, ayudarán de manera muy trascendente a aliviar dicha problemática.

El apoyo de la Representación Comunal ha sido fundamental para realizar estas obras que están a un par de semanas de concluirse.