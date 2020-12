AMLO a sus adversarios: amor y paz, vamos a abrazarnos

Tras algunos ataques y señalamientos en medios de comunicación en su contra, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a sus adversarios a que se serenen y superar las diferencias para abrazarse.

“Amor y paz, y decirle a nuestros adversarios que se serenen, es que se ofuscan como se está llevando a cabo la transformación del país y ya no impera la corrupción, ya no hay influyentismo, ya no chayote, entonces hay mucha desesperación, se jalan los pelos, y se enojan, y hacen corajes, pero cuál es la respuesta: amor y paz vamos a abrazarnos”, indicó.

En la conferencia matutina, López Obrador aseguró que su gobierno defiende la libertad de expresión hasta el extremo y que los ataques no afectan a su administración.

“No caer en ninguna provocación de nada, no tenemos enemigos, ni queremos tenerlos, no odiamos somos felices, y que se tenga por seguro que se garantiza la libertad de expresión hasta el extremo.

"No hay problema, si lo que hiciéramos no significara luchar por una causa justa, si no tuviéramos esa convicción, entonces nos afectarían mucho los ataques, pero tenemos un escudo que nos protege, que es la causa que se defiende, la transformación de México, el acabar con la corrupción y por eso el pueblo es nuestro ángel de la guarda, y estamos muy bien con nuestra conciencia que es nuestro tribunal”, comentó López Obrador.

Por Paris Alejandro Salazar y Francisco Nieto