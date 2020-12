Vidal Llerenas, alcalde de Azcapotzalco, da positivo por Covid-19

Por medio de su cuenta de Twitter, Vidal Llerenas, alcalde de Azcapotzalco, Ciudad de México, informó que dio positivo por el nuevo coronavirus Covid-19.

En el mensaje publicado, el funcionario capitalino señaló que, hasta el momento, no ha presentado síntomas; sin embargo, se encuentra bajo supervisión médica.

Además, Vidal Llerenas detalló que, pese a dar positivo, continuará coordinando las actividades de la demarcación de la CDMX; pidió no bajar la guardia para detener los contagios.

"Me acaban de informar que salí positivo en Covid-19. No tengo síntomas y me encuentro bajo supervisión médica. A distancia, seguiré coordinando las actividades de la alcaldía Azcapotzalco. Es importante que no bajemos la guardia y sigamos las indicaciones para detener contagios", escribió.

Gobernador de Zacatecas también da positivo

Alejandro Tello, gobernador de Zacatecas, anunció que dio positivo a la prueba de COVID-19. A través de su cuenta de Twitter, informó que dadas las circunstancias, se mantendrá en cuarentena hasta recuperarse.

El mandatario local aseguro que sigue los protocolos de salud y que atenderá desde el aislamiento sus responsabilidades. Asimismo, le envió un mensaje contundente a los ciudadanos: "La pandemia no ha terminado, cuídense mucho y cuiden a sus familias".