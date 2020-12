Secretario de Bienestar pide respetar los días para cobrar apoyo y no pernoctar afuera de los módulos.

Este martes por la mañana, el secretario de Bienestar del Gobierno Federal, Javier May, recorrió las filas que se generaron a las afueras del módulo instalado en el parque Tabasco, donde miles de personas acudieron a cobrar su vale por 10 mil pesos para reparar sus hogares tras las inundaciones.

A las afueras del parque Tabasco, se presentaron decenas de personas a cobrar su apoyo, sin embargo, había un grupo de damnificados que llegaron desde el domingo y argumentaron que por su apellido les tocaba recibir el beneficio aquel día, pero no fueron atendidos y el lunes no se habilitó el módulo, por lo cual, este grupo de damnificados rezagados espero en la fila hasta este martes y exigieron ser atendidos, no obstante, los directivos de Bienestar les pidieron esperar en la fila de nueva cuenta.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Bienestar, Javier May Rodríguez, atendió a varios de los beneficiarios del programa quienes le externaron sus inquietudes sobre las largas filas, no obstante, May Rodríguez pidió a la población respetar las fechas de cobro y no pernoctar a las afueras de los módulos ya que esto genera más aglomeraciones, e incluso, el titular de bienestar destaco que solo en la ciudad de Villahermosa se están registrando problemas para el pago del apoyo.

“La gente viene cuando no les toca, si la gente viene cuando les toca es muy rápido, el trámite dura 5 minutos, una vez que identifican su letra, por que se organiza la comunidad, por orden alfabético, la comunidad que viene, entonces la gente bien a hacer fila desde un día antes, en los 16 municipios no tenemos este problema porque la gente respeta el día que les toca” señaló, el secretario de bienestar, Javier May Rodríguez.

A diferencia del domingo, este lunes afortunadamente el proceso de pago fue más rápido en los 30 módulos instalados en todo el estado de Tabasco.

Noticias Relacionadas Secretaría del Bienestar optará por inversión y no gasto: Maria Luisa Albores

Por: Armando de la Rosa.