PRI le apuesta al "Pato" Zambrano en Monterrey y este pide confianza a la gente: VIDEO

Hasta hace un par de semanas, Patricio "Pato" Zambrano manifestó sus intenciones por subirse al ring político para las próximas elecciones del 2021 en el estado de Nuevo León, por lo que se dijo abierto a invitaciones de los partidos que lo quisieran abanderar.

Ahora, él mismo anunció que se integró a las filas del PRI para contender como precandidato único al Distrito 3 por la ciudad de Monterrey. algo que de inmediato provocó reacciones en los internautas.

A través de su cuenta de Twitter, el ex Big Brother dijo que por el momento no se podrá dirigir de forma directa con las personas, pero "saben bien lo que haré ahí dentro", escribió.

"Acepté la invitación como precandidato único al distrito 3 local por la ciudad de Monterrey. Por ahora no me puedo dirigir directamente a ustedes, pero saben muy bien lo que haré ahí dentro, no duden! Dios por delante siempre. Les dejo un poco de la rueda interna del partido"

Este mensaje lo acompañó con un video donde explicó que ahora estará con el tricolor porque considera que es el partido que está más unido, con más fuerza, alineado y más en forma. Cabe resaltar que el "Pato" militó en el Partido del Trabajo, que es un partido de oposición al que ahora milita.

"Creo que llegamos gente que hemos luchado mucho por este estado, no nada más por la ciudad. Creo que la confianza que me han dado vale mucho para mi y corona quizá el esfuerzo ciudadano que hemos hecho para llegar a este punto".

Al final aseguró que la gente que ha confiado en él, estará orgullosa de tener a una persona "allá adentro que verdaderamente les va a decir lo que está pasando".