Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 5° y 6° grado, 15 de Diciembre: actividades y respuestas

Lo que vas a aprender hoy en 5to. Grado

Este martes, en la materia de Lenguaje reconocerás como texto base de la publicación la nota informativa y como parte del boletín informativo.

¿Qué hacemos?

En la clase pasada te invité a leer la carta de Iker. En tiempos difíciles es importante ser solidarios, cada pequeña ayuda es fundamental. Hoy nos llegó otra carta en la que también nos cuentan algo al respecto, esta carta, al igual que la que nos compartió Iker, nos puede ayudar para elaborar una nota informativa que forme parte de nuestro boletín.

Esta carta, nos la envía nuestro alumno Eliud, quien cursa, el quinto grado de educación primaria en la Ciudad de México. Vamos a leerla.

¡Hola, maestro Francisco!

Espero se encuentre bien de salud. ¿Qué cree? Le quería contar algo muy padre que está pasando en el lugar donde vivo. Yo vivo en una unidad habitacional, se llama Piñanona y aquí viven 160 familias y muchos niños. Pero por muy mala suerte no tenemos jardines o áreas para jugar o divertirnos. Muchos niños salen a jugar futbol en el estacionamiento, pero sus papás les han dicho que no lo hagan porque pueden causar un accidente.

Tengo una vecina que se llama Clara, pero aquí todos le decimos “Clarita”, de cariño. Ella tiene una papelería en su departamento y cada vez que voy a comprarle algo y le pago, siempre me pregunta cuánto me debe de dar de cambio. Al principio me ponía nervioso y me decía que hiciera la resta en mi casa, era ¡divertido!, porque regresaba con la respuesta incorrecta y tenía que volver a hacer el cálculo para que me diera mi cambio. Ella siempre hace actividades para todos los niños de la unidad para que nos divirtamos en nuestro tiempo libre. Todos los domingos envía una pregunta por WhatsApp para los niños de 5 a 10 años y a veces bajan para hacer actividades como pintar, jugar, correr, etc. Todos los niños la queremos mucho. Ojalá algún día la conozca, le caería muy bien. Cuídese mucho maestro, adiós.

Atte.

Eliud

Es admirable todo lo que hace Clarita para que los niños se diviertan y la pasen mejor. Desde la carta pasada de Iker, me puse mis antenas de reportero a trabajar en mi colonia para ver si encontraba a uno de esos héroes del vecindario, y en mi colonia también se estaban dando estas acciones solidarias.

Ahora, lo importante es que, si queremos compartirlo en nuestro boletín, debemos encontrar la forma para que sea de interés para un determinado público, como las cartas de Iker y Eliud.

Observo dos cosas muy importantes: La primera, es que ponen mucha atención a las cartas que nos envían los alumnos y, la segunda es que también se están dando a la tarea de estar al pendiente de los sucesos y acontecimientos que suceden en tu casa, en las calles, en tu colonia, tu alcaldía, tu pueblo o tu ciudad, siempre habrá algo que compartir.

Para dar a conocer estos hechos que suceden a tu alrededor, puedes usar para comunicarlos el boletín informativo, está integrado también por notas informativas.

Una nota informativa. “Es un texto que nos permite informar a la comunidad sobre algún asunto que sucedió o está por suceder y que es de interés público, es decir, que interesa a todos”.

Lo que vas a aprender hoy en 6to. Grado

En la materia de Lenguaje Deducirás con anticipación las características, los sentimientos y las motivaciones de los personajes de un cuento a partir de sus acciones. Para explorar más sobre el tema, puedes consultar el libro de texto de Español de 6º se explica el tema a partir de la página 61.

¿Qué hacemos?

Recuerda que estamos trabajando con la práctica social del lenguaje “Escribir cuentos de misterio y terror para su publicación”.

El propósito de esta sesión es puedas emplear el lenguaje para comunicarte y como instrumento para aprender a través de la lectura de cuentos de misterio y de terror, analizando la información y empleando el lenguaje para la toma de decisiones mediante el análisis de elementos y estructura de un cuento (planteamiento, nudo y desenlace), así como las características, sentimientos y motivaciones de los personajes de un cuento, el uso de la descripción en las narraciones de misterio y terror, la identificación de los protagonistas y antagonistas, y la cronología de acontecimientos.

Actividad 1

Empieza con un breve análisis del cuento “Tinta roja”, de Elizabeth Rojas Samperio. Te pido que vayas a la página 61 de tu libro de texto. ¿Recuerdas que estructura tiene un cuento?

Antes de continuar, te invito a ver la siguiente cápsula con la escritora Ana Clavel, quien nos hablará sobre los cuentos de terror y de misterio.

Cápsula con la escritora Ana Clavel

