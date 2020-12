Conoce a Omarcito, el manejador de alimentos que alegra la estancia de los pacientes Covid

Con tan sólo 10 meses de antigüedad en el IMSS y nueve de laborar en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 29 “Dr. Belisario Domínguez”; Omar Antonio, manejador de alimentos, proporciona estas provisiones a pacientes COVID-19 con mucho entusiasmo, además de brindarles momentos de alegría.

Él está al pendiente de su estado de salud, si la comida que les sirvió les ha gustado y caído bien, platica con ellos y los hace reír; con lo que se ha ganado el aprecio de los pacientes y de sus compañeros.

“Yo siempre llego gritando diferentes frases como: “lleve sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños” o: “ya les traje las carnitas o tacos de suadero”, les digo cualquier ocurrencia con tal de que se rían”, comentó “Omarcito”, como le dicen de cariño.

Esta empatía que tiene hacia los pacientes se debe al amor a su profesión, y a que en el mes de junio se contagió de COVID-19, por lo cual requirió ser intubado y, por fortuna, logró superarlo.

Al vivir la enfermedad en carne propia, fue como Omar se puso en el lugar de los pacientes y entendió su situación de soledad y angustia al no poder ver a sus familias.

Éste fue el motivo que lo impulsó para inyectar en sus compañeros las ganas de ayudar, él es un ejemplo a seguir para muchos otros trabajadores de la salud; los hace partícipes de esta causa y así regalan a los pacientes instantes de felicidad que les ayuda a hacer más llevadera su estancia en el hospital.

Por ejemplo, en el Día de los Fieles Difuntos, con previa consulta a los médicos tratantes, les obsequiaron un dulce. “Ellos estaban felices y nos regalaban una sonrisa al ver que llegábamos con las bolsitas y les decía: Te traje tu calaverita, mi amor, en el caso de las mujeres, y a los varones les digo: príncipes, agregó Omar.

Ya en fechas recientes con el apoyo de compañeros no sólo de nutrición y dietética, sino de otros servicios del hospital, pudieron preparar más de 100 aguinaldos que se repartieron a pacientes internados por COVID-19, los atendidos en urgencias, medicina interna, cirugía general y diálisis.

“Son aguinaldos pensados tanto para los pacientes que tienen alguna enfermedad crónico degenerativa como los que no, y contienen galletas de animalitos, dulces de bastón, bombones, entre otros. También se preparó ponche para darles en la mañana, elaborado con frutas suaves que puedan digerir sin ninguna dificultad”, agregó.

“El motivo por el que se están entregando los aguinaldos es para alegrar el día a los pacientes, creemos que esta pandemia se combate por medio de actitud, si nosotros la tenemos y llegamos a contagiar a nuestros pacientes podemos erradicar este virus”, aseveró Omar.

“Debemos hacer más conciencia. No saben lo difícil que es enterarse que la gente se muere, verlos llorar al terminar de hacer sus videollamadas y que sufran; y a pesar de eso le echan ganas, pero en ocasiones el virus es más fuerte”.

Los exhorto a no dejar de usar el cubrebocas, lavarse las manos y usar alcohol gel. El personal de salud ya estamos cansados, no le vemos fin a esta pandemia. Si tienen algún tipo de síntoma no esperen a agravarse y llegar a un hospital.

Les pedimos que por favor tomen estas medidas de prevención y de salud. Hagamos conciencia, concluyó.