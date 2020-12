Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Secundaria, 14 de diciembre: actividades y respuestas

¡Toma nota! Si tu hija o hijo cursa la secundaria de educación básica en México y toman clases en línea por medio del programa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Aprende en Casa 2, te compartimos los temas y actividades de este lunes 14 de diciembre, así como las dudas que plantearon.

La información que obtendrás a continuación forma parte del material educativo que vieron en el apartado actividades, del nivel secundaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 2:

Primero de secundaria

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

El contenido de esta sesión puede serte muy útil al momento de construir un cuento del subgénero que más te interese porque vas a centrarte en el estudio de los adverbios y su uso al momento de contar una historia.

A lo largo de la sesión descubrirás que en las narraciones se emplean los adverbios y frases adverbiales para complementar o modificar el significado de un verbo o adjetivo y, por ende, para darle cierto énfasis a la historia. Aprenderás a utilizar los adverbios y frases adverbiales, y a identificarlos en un texto narrativo

¿Qué hacemos?

Para empezar, lee la siguiente fórmula con la que suelen comenzar algunas narraciones:

Había una vez, en un reino muy lejano…

Indicar que está “muy lejano” implica una gran distancia, mayor que si dijera únicamente “un reino lejano”. El adverbio que expresa este matiz es “muy”.

Algunos especialistas dicen que los adverbios son como un cajón de sastre, en el que se pone todo aquello que no se puede clasificar en la lengua. Sin embargo, hay maneras de intentar entender qué es un adverbio, y te invitamos a descubrirlo. Para ello, te pedimos que te imagines todas las palabras que conoces.

Notarás que hay palabras que sirven para hablar de cosas o conceptos, como “paz”, o “árbol”; y de los sucesos que les ocurren a las cosas o conceptos, como “establecer”, en “la paz se estableció”; o “crecer”, como “(un) árbol crece”. Es decir, lo que conocemos como sustantivos y verbos.

Sin embargo, si sólo tuviéramos esos dos tipos de palabras, sería muy difícil expresar lo que pasa, pues necesitaríamos distinguir las cosas o conceptos semejantes, o bien, los sucesos. Afortunadamente, tenemos otras palabras, como “rojo” o “alto”, que nos ayudan a distinguir las cosas idénticas, y lo mismo podemos hacer con los sucesos. Podemos distinguir distintas formas de caminar, por ejemplo: “caminar lentamente” o “caminar mucho”.

Así, los adverbios, como “lentamente” y “mucho”, son aquellas palabras que, de manera primaria, aportan información para diferenciar los sucesos por lo que resultan fundamentales en las narraciones, pues justamente permiten identificar los sucesos y hacerlos especiales para los lectores.

Antes de seguir, recuerda algunos aspectos sobre las narraciones:

El cuento es una narración que puede ser relatada por uno o varios autores, que suele tener un toque ficticio, y emplea a sus personajes, narrador o ambiente de acuerdo con el subgénero al que pertenece.

El uso de los adverbios en nuestra comunicación está siempre presente; puede ser que no los notemos al hablar o al escribir; sin embargo, usamos adverbios para indicar las características que permiten distinguir una acción. Por ejemplo, usamos adverbios para indicar que “la reina vivía en un reino MUY lejano” o que “AL OTRO DÍA la mujer encontró una misteriosa carta”. En ambos casos, la palabra “muy” o la frase “al otro día” aportan información sobre cuán lejano está el reino y cuándo suceden los hechos. El efecto que causan los adverbios es muy evidente cuando los suprimimos o los modificamos. Por ejemplo, si sólo decimos que la reina vivía en un reino, terminamos diciendo algo obvio. Si decimos que la reina vivía en un reino lejano, la narración nos transmite una cierta emoción por el hecho de que anticipamos que en los reinos lejanos probablemente haya algo misterioso, o donde las cosas no son idénticas a las que nosotros conocemos. Pero al añadir el adverbio MUY, eso intensifica todo lo anterior y, de entrada, genera mayor expectativa ante lo que pueda mencionarse enseguida.

Para comprender más este contenido, realiza el siguiente ejercicio: La maestra pidió a sus alumnos que escribieran un cuento, pero al hacerlo, debían usar los adverbios para poder determinar el espacio, calificar a los personajes y mostrar de manera detallada cómo ocurren los hechos. Para ayudarle a una de sus alumnas, Yoali, en su trabajo, primero necesitas repasar las características de un adverbio.

Un adverbio es una palabra que se considera invariable, es decir, no tiene género ni número. Por ejemplo, podemos decir:

El detective cocinó BIEN

La liebre cocinó BIEN

Los leñadores cocinaron BIEN

Y el adverbio “bien” no varía en ningún caso.

Sin embargo, algunos adverbios pueden variar para indicar cierta gradación. Por ejemplo:

Le dijo: “llegas ahoritita”

“Está lejecitos”

Matemáticas

¿Qué vamos a aprender?

Hoy trabajarás un tema relacionado con la elaboración de gráficas circulares o también llamadas gráficas de pastel, a través de tablas de frecuencias, obtendrás la medida de los ángulos que corresponden a cada sector de la gráfica circular y el porcentaje que representa cada una de las categorías que se tengan. Así mismo, identificarás los elementos principales de una gráfica circular.

¿Qué hacemos?

Revisa la siguiente situación ya que utilizarás algunos datos para elaborar una gráfica de pastel.

Mi tío Lucas vende aguas en un parque de su colonia, cada lunes va a surtirse de la fruta y los jarabes necesarios para hacer sus preparados. Para evitar excederse en las compras, o bien, comprar lo necesario, realiza un registro de los litros de agua de cada sabor que vende en el día. Por ejemplo, la última ocasión contabilizó 80 litros de agua. Esto también le permite conocer cuáles son los sabores que menos vende y así poder cambiarlos para obtener mayores ganancias. Cada vez que vendía un litro de cierto sabor, colocaba una marca formando grupos de cinco marcas para facilitar su conteo final. Así obtuvo este registro.

Ayuda al tío Lucas a organizar mejor la información del registro que realiza de las ventas del día. ¿Cómo podrías organizar mejor esta información?

Con una tabla de frecuencias; pero para que la información sea más evidente para el tío Lucas, realizaremos una gráfica, en este caso, una gráfica circular o de pastel, éste es un gráfico en donde se delimitan sectores circulares, como si se trataran de rebanadas de un pastel. Pon atención al siguiente video.

Elementos de una gráfica circular

Del minuto: 1:34 al 2:50

Segundo de Secundaria

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás la importancia de leer e interpretar documentos, como pagarés, facturas, contratos de arrendamiento, y otros documentos administrativos. A partir de la lectura atenta reconocerás cómo utilizar ciertos documentos en la vida cotidiana, sus características más comunes; así como la importancia de analizar detenidamente sus aspectos, para que no existan malentendidos o dudas.

¿Qué hacemos?

Para iniciar, debes saber que existen diversas situaciones en las que una interpretación errónea de los documentos administrativos puede ocasionar dificultades: Una de esas causas puede ser el vocabulario especializado o no leer con atención. También, realizar el llenado incorrecto a lo solicitado, puede traer problemas.

A continuación, para profundizar en el tema de esta sesión, analiza el caso de Ana, donde quiere hacer válida una garantía de compraventa.

Caso de Ana, garantía de compraventa:

Ana compró hace más de un año un televisor, pero desde hace unos días comenzó a fallar su conexión de luz y, al parecer, esto afectó a su aparato electrónico.

Fue a la tienda donde adquirió el producto para hacer válida su garantía; sin embargo, le dijeron que ya no le harían ningún arreglo o devolución, pues había pasado el tiempo establecido.

Para comprender lo que le sucedió a Ana, analiza detenidamente cada parte de la situación.

De manera cotidiana las personas realizamos diversos trámites para adquirir u ofrecer algún bien. Puede ser la compra de alguna casa, contratar algún servicio de agua, luz, telefonía, internet, préstamos o un alquiler. En todos estos casos, se utiliza un tipo de documento administrativo que permite dar garantía del estado en que se adquiere o se mantiene la compra.

Te imaginas lo que pasaría si entiendes mal alguno de los apartados que señala la garantía, como le ha sucedido a Ana. Un error ha ocasionado un gran problema para ella.

Ahora, reflexiona en lo siguiente:

¿Qué aspectos crees que son los que no consideró Ana?

Son diversas las dificultades que ahora Ana tendrá que solucionar. Por eso, es importante hacer una lectura atenta de los documentos que se solicitan.

La garantía es un tipo de seguro que cubre los gastos en caso de algún siniestro o desperfecto en los bienes, como casas, autos u otro tipo de compra.

También puede servir para aparatos, como celulares, computadoras o electrodomésticos. En todos estos casos las garantías brindan:

Un periodo de tiempo para hacerla válida.

La reparación total o parcial del producto.

La compostura por personal capacitado.

La reposición del producto por el que se hace válida la garantía.

Por lo tanto, es posible que Ana no hiciera una lectura atenta de su garantía.

Matemáticas

¿Qué vamos a aprender?

Profundizarás en diversos procedimientos para la resolución de multiplicaciones y divisiones. En esta sesión, conocerás cómo dar sentido y significado a la división de números enteros, ya sean positivos o negativos.

¿Qué hacemos?

Para iniciar, analiza la siguiente situación.

Situación, tabla de multiplicar

Yan Carlo, que es un alumno de segundo grado de secundaria, tiene que encontrar los valores faltantes en una tabla de multiplicar que les dejó de tarea su maestra, pero tiene una duda.

Su hermana Valeria, quien es alumna de tercer grado, lo anima a resolver el reto; porque sabe que, en la clase de su hermano, ya vieron el tema de multiplicación de números enteros.

La tabla de multiplicar es la siguiente:

En ella, Yan Carlo, tiene que encontrar tanto los factores, como los productos que faltan.

¿Cómo se completa la tabla?

Ahora, analiza lo que hizo Yan Carlo:

Él ya sabe cómo llenar el segundo y el cuarto renglón de la tabla, porque simplemente tiene que realizar la multiplicación del número de la columna en azul por el número que se encuentra en el renglón azul.

Entonces, Yan Carlo dice:

“2 por 8 es 16”,

“2 por -4 es -8” y

“2 por -5 es -10”.

Para el cuarto renglón, Yan Carlo dice:

“-8 por 8 es igual a -64”,

“-8 por -4 es 32” y

“-8 por -5 es 40”.

Por lo tanto, el cuadro queda de la siguiente manera:

Tercero de Secundaria

Matemáticas

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión revisarás varios aspectos de una de las figuras más importantes de la geometría: el triángulo.

Procura hacer notas relevantes en tu cuaderno, así como las soluciones que se presentarán, y registra tus dudas, inquietudes y anotaciones.

Ya conoces varias de las propiedades de los triángulos, incluso gracias a ellas ya fuiste capaz de resolver varios problemas.

¿Qué hacemos?

Con el fin de consolidar dichos conocimientos, observa el siguiendo audiovisual que le envían unos alumnos de Tercero grado de secundaria a dos de sus profesores.

Audiovisual 1. María José

Esta sesión serán los alumnos los que te compartirán sus conocimientos.

Continúa con un video de Max, de Durango.

Audiovisual 2. Max

Los triángulos son polígonos o figuras planas que cuentan con 3 lados; es el primer polígono que puedes trazar, ya que no es posible trazar polígonos con menos lados dado que tiene 3 lados; también tiene 3 ángulos y 3 vértices.

Los triángulos son figuras muy importantes por varias situaciones:

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Puedes utilizar diferentes colores para resaltar cada elemento.

Toma nota de lo que te parezca más importante, interesante o desconocido.

El tema de la sesión será sobre las convenciones ortográficas que se utilizan en la escritura de los prólogos.

En realidad, estas convenciones también se aplican para otros textos escritos en español. Sin embargo, reflexionarás sobre aquéllas que son más comunes al redactar un prólogo.

Comenzarás con la lectura dramatizada de una historia que pudo ocurrir en cualquier biblioteca, librería o, incluso, más cerca de ti.

En el transcurso de la historia aparecerán varias convenciones ortográficas, trata de recordarlas, y si te es posible, toma nota de ellas. Pon mucha atención porque las retomarás al final de la historia.

¿Qué hacemos?

Lee la siguiente lectura titulada “La coma vanidosa”, un cuento infantil escrito por el colombiano Jorge Enrique Arbeláez Valderrama.

LA COMA VANIDOSA

Jorge Enrique Arbeláez Valderrama

Como era una tarde soleada, los signos de puntuación decidieron salir de paseo. Se desprendieron de las frases, y mientras bajaban por el lomo del libro, discutían quién era más importante.

La coma dijo:

—Yo soy hermosa, tengo una figura grácil y además soy muy inteligente; cuando algo no me gusta, me cambio de sitio y modifico todo cuanto a mi alrededor se dice. Imaginen que a mí me usan, entre otras cosas, para olvidarse de la conjunción cuando se hacen enumeraciones; también cuando se intercalan datos explicativos, cuando se invierte el orden de la oración, cuando haya una elipsis del verbo, o sea, cuando no lo dices; y no sigo porque la verdad es que soy tan importante que, si quieren saber más de mí, tendrán que buscar en un libro para saber todo para lo que yo sirvo. ¿Se dan cuenta?

—¡Ajá! eso piensas —le respondieron los dos puntos, que al hablar se contoneaban con mucha gracia—, pues déjanos decirte que nosotros somos más que funcionales. Vamos a empezar, pero ahora no es que se vayan a cansar en la mitad, porque son tantas cosas... Bueno, presten atención: cuando aparecemos estamos citando a alguien de manera textual. ¿Cómo les pareció?, ¿seguimos? —cuando los demás signos de puntuación iban a responder, ellos no los dejaron—; ahora bien, en otras ocasiones llamamos la atención sobre algo o resumimos la consecuencia de lo que acabamos de decir. ¿Seguimos? Bueno, muchachos, no es necesario que nos respondan —el punto quiso decir algo, pero los dos puntos continuaron y para callarlo, alzaron el tono de la voz—; ah, miren, también cuando se va a iniciar una enumeración o cuando saludamos a alguien en el comienzo de un discurso, entre otras cosas. Por lo que, sin nosotros, nada importante se podría decir —iban a continuar, pero los demás signos de puntuación se quedaron mirándolos con cara de pocos amigos, por lo que de inmediato se sentaron tratando de mostrarse supremamente orgullosos y miraban a los demás con un poco de compasión—.

—Ustedes dos me van a disculpar —dijo el punto y coma—, pero si no fuera por mí, nadie podría separar los grupos de frases, los periodos; nadie podría enumerar de una manera clara y transparente, tampoco tendría mucha sonoridad lo que dijeran, de tal manera que yo soy el más importante de todos. Ah, y se me olvidaba, Coma: lo que dijiste de la enumeración no es para los dos últimos elementos de la enumeración, no nos vengas a tratar de confundir: ahí vas a necesitar la conjunción.

—No me hagan reír, señores —dijeron con un aire de superioridad los puntos suspensivos—, cuando nosotros aparecemos, aparte de las demás cosas que hacemos, todo queda en suspenso... ¿Acaso creen que no somos los más importantes?, ¿qué sería de la lectura sin el suspenso?, ¿sin nosotros? Imaginen: nada tendría interés... —dijeron, bajando el tono de la voz como en un susurro.

—Bueno, hmmm, —intentó decir el punto, pero la coma, elevando el tono de la voz y contoneándose como si fuera la reina del grupo, le interrumpió:

—No, no, no —dijo con sorna mientras iba de un lado para otro, dando vueltas alrededor de los demás signos de puntuación—, estoy bien clara en que cada uno de ustedes es muy importante, y que, si no estuvieran, pues difícilmente podría tener sentido lo que se escribiera; pero si de importantes se trata, quiero que sepan que cuando yo no aparezco en un párrafo, la gente me extraña. Y al leer, si alguien me ignora, por la razón que sea, se le complica la vida, pues no comprende nada: las entendederas se tapan. Tampoco entienden quienes le escuchan, si es que está leyendo en voz alta. Ustedes, en cambio... —dejó la frase en suspenso mientras los miraba con cierto desdén.

—¿Se dan cuenta? Tuvo que usarnos a nosotros, pero con todos pasa igual: si nos ignoran, nadie entiende nada. Así que eso no indica tu importancia —gritaron los puntos suspensivos orgullosos de que la coma los usara.

La raya trató de intervenir, pero los signos de admiración la miraron con cara de espanto —como si fuera a decir algo malo—, razón por la que prefirió guardar silencio, separando su idea del resto del grupo, casi como intercalada, como estaba acostumbrada a hacer.

El punto intentó hablar, pero los signos de interrogación se le pararon enfrente y empezaron a gritar:

—¿Quién eres tú?, ¿por qué no reconoces nuestra importancia?, ¿acaso no sabes que sin las preguntas nadie tendría nada que responder?, ¿es que acaso te crees el más importante de todos y por eso no nos dejas hablar? Y mientras entornaban el signo, lo miraban de hito en hito.

—Pero si yo no he dicho nada —dijo el punto tímidamente.

Los signos de admiración, para poder terciar en la conversación, empezaron a gritar:

—¡Cállense ya! ¡Es que nadie respeta a quienes queremos expresar la emoción, la admiración, el amor, los sentimientos! ¡Por Dios!

El punto, oyendo que los signos de admiración levantaban la voz, puso cara de disgusto, aunque un poco deprimido, pues era el más pequeño de todos y el más simple, por lo que se levantó y con voz firme pero sereno, acotó:

—Bueno, mi querida coma, no niego tu importancia, tampoco que eres muy bella y que todo alrededor de ti, de acuerdo adonde te ubiques, cambia el significado de lo que está escrito. También que en un párrafo eres la que más aparece. Tampoco niego la importancia vuestra —les dijo a los dos puntos, al punto y coma, a los signos de admiración, a los signos de interrogación y a los puntos suspensivos, mientras los miraba uno a uno—, pero déjenme decirles que cuando yo aparezco, si soy punto y seguido, terminamos un concepto, pero seguimos razonando sobre el mismo tema; si soy punto y aparte, el párrafo termina bien porque se cambia de asunto o se trata de otro tópico del mismo tema, y si soy punto final, las ideas se acaban. Ja. Ja. Ja.

Y levantando los brazos, gritó:

—Y ahora escuchen con mucho cuidado lo que les voy a decir: todos y cada uno tenemos que aprender cuál es la función de cada uno de nosotros y además cómo afectamos la pronunciación cuando se lee en voz alta. Por lo demás, déjenme decirles que ustedes están insoportables, por lo que ahora soy punto final —diciendo esto, soltó la carcajada, se ubicó al final del párrafo y terminó con el cuento.

¿Lograste identificar todas las convenciones ortográficas que se mencionaron en la historia?