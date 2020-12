Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 3° y 4° grado, 14 de Diciembre: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 2, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este lunes 14 de diciembre para Tercero y Cuarto grado de educación Primaria. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 2 este lunes.

3° PRIMARIA

VALORES

Vámonos de campamento

Aprendizaje esperado: Toma decisiones ante un estado aflictivo, que le permitan mejorar sus respuestas y generar bienestar.

Énfasis: Toma decisiones ante un estado aflictivo, que le permitan mejorar sus respuestas y generar bienestar.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás como tomar decisiones ante un estado aflictivo, que te permitan mejorar tus respuestas y generar bienestar.

En esta sesión haremos un campamento en el terreno del tío de Adriana, en Zacatlán de las Manzanas, Puebla. Quieres acompañarnos, lee con mucha atención cada situación que se presente.

Adriana entra con su mochila de campamento y 2 bolsas con una tienda de campaña cada una, le entrega la suya a María.

Adriana: Ya se comentó con estudiantes que iremos de campamento al terreno de mi tío Hazael. Aquí traje la tienda de campaña (Adriana lleva ambas mochilas y 2 tiendas de campaña pequeñas).

María: Gracias ¡Sí, estoy muy emocionada, yo nunca he ido de campamento!

Adriana: Me parece excelente idea que vayamos de campamento, es una forma diferente y divertida de vivir estas cosas difíciles que a veces nos toca vivir, además, llevando cada una su tienda de campaña, respetamos la sana distancia. Bueno, pues andando para aprovechar el tiempo, verás que será una experiencia increíble.

¿Qué hacemos?

Como te pudiste dar cuenta Adriana y María se querían ir de campamento, pero lee con atención lo que vivieron.

Adriana pensativa y María con cara de tristeza y desilusión.

María: (a punto de llorar) ¡Nooooo! era mi primer campamento, resulta que cerraron el acceso y no pudimos llegar.

Adriana: ¡Qué mala suerte! pero ante este problema, ¡seguro podemos encontrar algo nuevo o diferente que nos invite al descubrimiento y la aventura! desanimándote no resuelves nada.

María: (pensativa y mostrando frustración) pues sí, pero, ¡Siempre me pasa esto! algo sale mal o no pasa lo que yo esperaba, ¡No sé cómo solucionar los problemas y mi día se vuelve un desastre!

Adriana: Mmmmmm

ARTES

Los villancicos y la esperanza

Aprendizaje esperado: Experimenta manifestaciones artísticas que exploren el sentido de la identidad.

Énfasis: Proyecto: Las artes para la educación: La tradición mexicana y la identidad.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás los villancicos desde sus orígenes como parte de una tradición mexicana y de identidad.

Esta sesión será representada con 4 piñatas pequeñas, flores de nochebuena rojas y 1 blanca, dulces tradicionales mexicanos en canastita de mimbre.

Se escucha un fragmento de la música de las posadas.

“Las posadas” (Fonoteca Nacional)

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202012/202012-RSC-ifaXs2vKCq-Fragmentodeposada.mp3

Qué bonito está todo adornado, con piñata y flores de nochebuena.

Ya se acerca una fecha importante, que como mexicanos festejamos en todo nuestro país y manifestamos una gran convivencia familiar, ¿Tú sabes a qué celebración me refiero?

Las celebraciones navideñas.

Así es, y en esta clase conoceremos algunos villancicos mexicanos y sus orígenes, como parte de una tradición que da sentido de identidad de bastantes mexicanos.

CIENCIAS NATURALES

A todo pulmón

Aprendizaje esperado: Identifica la respiración en animales, las estructuras asociadas y su relación con el medio natural en el que viven.

Énfasis: Identifica características de la respiración pulmonar y observa ejemplos de animales que la realizan.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás las características de la respiración pulmonar y conocerás aquellos animales que lo realizan.

Como podrás darte cuenta llevamos una semana conociendo un poco sobre la manera en la que los animales respiran, el próximo jueves haremos un repaso de todo el tema, pero para comenzar la clase de hoy, tal vez si debemos recuperar algunas ideas.

Responde con nosotras las siguientes preguntas, te servirán de apoyo para repasar los temas, a responder las preguntas, ¿Estás lista/o?

¿Por qué estamos aprendiendo sobre la respiración?

Porque la realizan todos los seres vivos, dibuja plantas, animales y seres vivos (como te salgan).

¿Qué sucede en la respiración?

Los seres vivos toman el oxígeno del aire o el agua y lo utilizan para generar energía. Dibuja un ser vivo con flechas en el que entra O2.

¿Cómo se llama la respiración que requiere que la piel sea delgada y que siempre esté húmeda?

La respiración cutánea, dibujar una lombriz con muchas flechas que entran y salen.

¿Cuál es la característica de la respiración traqueal?

Se da en insectos y es un conjunto de tubos que conectan el interior con el exterior. Dibuja una mosca que se “transparente” con muchos tubos en su abdomen.

¿Cómo es la respiración en organismos que viven en el agua como los peces?

Se llama branquial. Dibuja un pez con la boca abierta y con las líneas que corresponden a las branquias a los lados de la cabeza, después flechas que entran por la boca y salen por las branquias.

Perfecto, esta información te permite pasar a la última forma de respirar, ¿Tienes una pista de cuál es?

Hay muchas pistas, a lo mejor no la hemos visto en la escuela, pero precisamente por COVID-19 todos tenemos una idea de que nuestra respiración es por pulmones, también hay campañas que nos recomiendan no fumar porque afecta a nuestros pulmones o con problemas respiratorios como el asma.

LENGUAJE

¡Hagamos un folleto!

Aprendizaje esperado: Conoce la función y las características gráficas de los folletos y los emplea como medio para informar a otros.

Énfasis: Elaboración de textos informativos e indicativos.

¿Qué vamos a aprender?

Continuarás con el trabajo que has venido realizado acerca de tu folleto, sin embargo, primero te compartiremos una lectura bastante interesante sobre unos animalitos muy especiales e importantes en todo el mundo: ¡las abejas!

Busca tu libro de lecturas, tercer grado y localiza la página 36 y 37 del mismo.

4° GRADO

CIENCIAS NATURALES

Ciencia y tecnología en la reproducción de las plantas

Aprendizaje esperado: Reproducción en seres vivos.

Énfasis: Reflexiona acerca de que todas las plantas se reproducen y lo hacen de formas diversas.

¿Qué vamos a aprender?

Continuarás aprendiendo sobre la reproducción de las plantas.

¿Qué hacemos?

La reproducción en los animales y plantas puede ser de dos tipos: sexual y asexual. En el primer caso, se forman frutos y semillas y en el segundo un solo individuo puede reproducirse mediante fragmentos como, tallos u hojas.

Observa el siguiente video.

Todo por nutrirse.

https://www.youtube.com/watch?v=2XMb6g8MGmg

CIVISMO

La riqueza de los pueblos indígenas y afromexicanos

Aprendizaje esperado: Reconoce que en nuestro país hay una gran diversidad cultural y lingüística que se expresa en los conocimientos y costumbres de los pueblos indígenas y afromexicanos y su aporte en la vida cotidiana.

Énfasis: Identifica en la vida cotidiana la diversidad aportes de pueblos indígenas y afromexicanos de nuestro país en la comida, la música, las artes, el vestido, las costumbres y festividades.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás en la vida cotidiana la diversidad de aportes de pueblos indígenas y afromexicanos de nuestro país en la comida, la música, las artes, el vestido, las costumbres y festividades, lo que enriquece tu vida cotidiana.

¿Qué hacemos?

¿Recuerdas lo visto en sesiones pasadas?

Sobre la riqueza cultural de nuestro país, que la puedes observar en sus grupos étnicos y en sus diferentes lenguas y que se encuentra en todo nuestro país. También, que la población mexicana está fundada en el mestizaje y esta diversidad es producto, en gran parte, de tu pasado indígena y afromexicano.

El día de hoy vas a identificar en la vida cotidiana la diversidad de aportes de pueblos indígenas y afromexicanos de nuestro país en la comida, la música, las artes, el vestido, las costumbres y festividades, lo que enriquece nuestra vida cotidiana.

La riqueza cultural de nuestro país tiene relación con los pueblos indígenas y afromexicanos porque a partir de ellos es que está construida nuestra identidad como mexicanos. A través de los conocimientos, costumbres y tradiciones, como lo vimos la semana pasada.

Observar la página 54 de tu libro de Formación Cívica y Ética de 4°.

VALORES

Encontrando esa voz interna

Aprendizaje esperado: Utiliza el diálogo interno y la reflexión metacognitiva para controlar la ansiedad.

Énfasis: Utiliza el diálogo interno y la reflexión para controlar la ansiedad.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a tranquilizar tu mente y llenarla de cosas positivas.

¿Qué hacemos?

Debes aprender a tranquilizar tu mente, reflexiona qué es lo que estás haciendo de forma inadecuada, e inténtalo de nuevo.

Tal vez has tenido algunos de estos síntomas, o si has estado ansiosa (o) o preocupada (o) por pensar en la pandemia, deseando que acabe o te sudan las manos, sientes que el corazón late muy rápido y tu respiración está acelerada, o si tienes problemas para dormir, y al día siguiente estás muy enojada (o) con todo el mundo por no poder dormir.

Estos síntomas indican que estar sintiendo ansiedad. ¿Te has sentido así? tal vez te haya pasado cuando estás resolviendo un reto o alguna actividad escolar complicada. O quizá, con una lectura que no entiendes del todo, o cuando te piden ayuda para alguna tarea del hogar.

Sudoración de manos, sentimientos de temor, agitación, problemas para concretarse, ¿Qué se puede hacer en estas situaciones? ya que parece que las emociones aflictivas están ganando la batalla.

Por eso, trabaja en crear la fórmula de la felicidad así podrás regular esas emociones aflictivas que tanto están afectando a la hora de resolver alguna tarea en tu vida cotidiana.

Configura una serie de pasos para que puedas desarrollar la fórmula que buscas.

¿Qué tienes que hacer?

Sigue los siguientes pasos, verás que todo se puede resolver.

ARTES

Viajemos por la historia del arte IV

Aprendizaje esperado: Clasifica obras artísticas de formato tridimensional a partir de su origen, estilo o época.

Énfasis: Los estudiantes conocerán y valorarán diversas obras artísticas tridimensionales de artistas mexicanos de distintas épocas al reconocer sus características.

¿Qué vamos a aprender?

En clases anterior conociste algunos artistas como Rodin, Picasso, Dalí y Koons, así como sus obras tridimensionales.

En esta sesión conocerás algunas de las piezas tridimensionales más representativas de México y algunos escultores mexicanos que han dejado o siguen creando un legado en nuestro país y seguiremos complementando tu álbum.

¿Qué hacemos?

Para iniciar observa el siguiente video.

Comentario de alumno.

https://youtu.be/jLWVHm8gmOY