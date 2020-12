Detectar la hipoxemia a tiempo es clave para detener saturación de hospitales: Alejandro Macías

México registra un alarmante incremento de 10 por ciento en los casos de Covid-19, informó recientemente el director general del Cenaprece, Ruy López Ridaura.

De acuerdo a estas estimaciones sobre los contagios en nuestro país, se considera ya un millón 424 mil 802 casos de coronavirus esto hasta la semana 49, que transcurrió del 29 de febrero al 5 de diciembre.

Esta cifra representa 10 por ciento más que los casos que se calcularon para la semana anterior, que transcurrió del 22 al 28 de noviembre (semana 48).

Ante el fatídico panorama, es evidente el cansancio, agotamiento, estrés y fatiga de las personas al frente de la pandemia en el gremio de la salud, principalmente ahora con la llegada de frío que han incrementado los casos por SARS-CoV-2.

Así lo ha asegurado el doctor Alejandro Macías, especialista en influenza y excomisionado nacional para la atención de la influenza durante una entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez para el noticiero matutino de El Heraldo Radio.

Para evitar saturación en hospitales

Al respecto, recordó que las autoridades solicitan con énfasis el no salir de casa, y en este sentido, se sabe que hay gente que debe salir porque si no trabaja no come, sin embargo, lamentó una notoria falta de conciencia por parte de la sociedad mexicana.

Hay que recordar que el semáforo está en cada uno de nosotros, si no hacemos casos habrá consecuencia negativa para nuestra familia y seguiremos llenando los hospitales", aseveró.

Macías recordó las medidas de seguridad, y avisar de manera temprana si hay fiebre o dolores de garganta; en este sentido aseguró que es importante detectar la hipoxemia, misma que baja la saturación respiratoria y es letal si no se atiende a tiempo.

Ahí hay un daño irreversible, es eso lo que está atiborrando los hospitales, si se pudiera detectar a tiempo, pues si no se llega a los hospitales demasiado tarde", puntualizó.

Recordemos que la hipoxemia es una disminución anormal de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial​ por debajo de 60 mmHg. También se puede definir como una saturación de oxígeno menor de 90. 7 por ciento.

