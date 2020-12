¡Sin trabajo! Cerillos mayores piden apoyo en las calles

Son casi las 10 de la mañana y cerca de la esquina de Juárez y Eje Central, un grupo de personas, con cubrebocas y caretas, piden ayuda con sana distancia entre los coches que circulan por la zona.

Se trata de empacadores voluntarios, quienes son adultos mayores y por las condiciones sanitarias del COVID-19 llevan nueve meses sin laborar en supermercados.

Tras este periodo y ante la insuficiencia de ingresos, piden ser reinstalados, ya que consideran que se cuidan más en su área de trabajo, que pidiendo dinero en la calle.

EN VARIOS LUGARES

Los adultos mayores también piden dinero en la zona de Paseo de la Reforma. Otro punto donde se ubican es en la calle de Georgia en la colonia Nápoles.

Ellos calculan que 20 mil empacadores voluntarios en la Ciudad de México perdieron su trabajo por esta situación.

Amalia Mendoza, de 65 años; Francisco Fuentes, de 72; Jorge Andrade, de 70; coincidieron en que han sobrevivido gracias a la ayuda de sus hijos y, en algunos casos, a la pensión gubernamental, sin embargo, les es insuficiente.

“Muchos compañeros nos han dicho: ya no aguantamos la situación, porque prácticamente ni para comer tenemos”, dijo Andrade.

FOTO: GUILLERMO O'GAM

En la colonia Portales tenía un negocio para arreglar electrónicos, pero no tenía clientes.

“Por mi edad no me dan trabajo en algún lado. A mí siempre me ha gustado trabajar, soy muy activo, no me gusta quedarme con los brazos cruzados”, dijo.

Afirma que en una jornada normal como empacador ganaba entre 400 o 600 pesos, sin embargo ahora con el boteo consiguen 60 pesos.

En la casa de Francisco Fuentes, sólo viven él y su esposa, quien es diabética e hipertensa: “Si tuviéramos ingreso, no nos anduviéramos exponiendo. Estamos exponiendo la vida”, señaló.

TOCAN PUERTAS

Afirman que han buscado a los encargados de los supermercados.

Sin embargo, les responden que no les pueden devolver su empleo.

También siguen esperando apoyo del gobierno para trabajar.

El titular de Desarrollo Económico de la capital, Fadlala Akabani, afirmó que se está atendiendo la situación: “Hay diálogo con ellos para conocer su situación y apoyarlos en la medida de lo posible y que puedan salir delante”.

Por Carlos Navarro