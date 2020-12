Restringen comercio local en 200 colonias prioritarias

Cierre de tiendas, comercios no esenciales hasta las 17:00 horas; retiro de venta de comida en la vía pública, con apoyo económico y fortalecimiento del uso de cubrebocas, y medidas sanitarias en todas las actividades económicas son algunas de las nuevas medidas que se deben tomar en colonias de atención prioritarias ante el Covid-19.

Además se incorporan 34 nuevas colonias en sustitución de otras 34 que lograron disminuir el número de casos activos.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que las nuevas medidas sanitarias en las 200 colonias buscan detectar y aislar casos positivos de esta enfermedad.

Así como reducir los contagios en estas colonias, en acuerdo con las organizaciones de comerciantes y empresarios se tomarán las siguientes medidas: Cierre de tiendas, comercios y establecimientos no esenciales a las 17:00 horas; el retiro de venta de comida en la vía pública, con apoyo económico, y el fortalecimiento del uso de cubrebocas y medidas sanitarias.

De igual manera se fortalecerá la intervención en los tianguis en coordinación con las alcaldías, tomando medidas como venta de alimentos únicamente para llevar, así como uso obligatorio de cubrebocas para comerciantes y clientes.

Es importante que todas las personas, pero aún más los vecinos de estas colonias: se queden en casa, si no es necesario salir no salgan; si es indispensable que salgan usar cubrebocas y mantengan Sana Distancia siempre; no fiestas, ni posadas ni reuniones con amigos y familiares, además de que las compras las deberá realizar solamente una persona del hogar.

Medidas sanitarias

Si una persona es positivo a Covid-19 se debe aislar 15 días y llama a Locatel al 55 56 58 11 11 para seguimiento médico

Asimismo, como parte del programa de colonias prioritarias y de las acciones para hacerle frente a la pandemia por Covid-19, la Ciudad de México tiene la capacidad para realizar 20 mil pruebas diarias, esto permite aislar más casos positivos y brindarles apoyo a través del Programa de Hogares Responsables y Protegidos, así como seguimiento médico.

Asimismo, se informa que las 200 colonias registran un total de 8 mil 398 casos activos los cuales representan 38 por ciento del total de casos positivos que hay en la Ciudad de México. Si se consideran los casos en las colonias colindantes a ellas, representan en su conjunto el 55 por ciento de los casos activos de la Ciudad.

Se informa que, a través del programa de Atención Prioritaria a Colonias, Pueblos y Barrios, se han realizado hasta el momento 156 mil 422 pruebas rápidas de COVID-19 en quioscos y macroquioscos; se han realizado 425 mil 521 visitas médicas a domicilio; y se ha brindado orientación a 752 mil 483 personas.

Se le recuerda a la población en general que no se debe bajar la guardia y seguir implementando medidas como el uso riguroso de cubrebocas; lavado frecuente de manos; uso de gel antibacterial al 70 por ciento de alcohol; y mantener Sana Distancia.

DATOS

1. Se cuenta con 229 puntos donde se realizan pruebas COVID-19 de manera gratuita, distribuidos en:

a. 117 centros de salud.

b. 33 quioscos de salud en las colonias de atención prioritaria.

c. 50 macro quioscos.

d. 29 hospitales de la red de SEDESA

2. En los 229 puntos están disponibles las pruebas rápidas de antígeno, las cuales tienen resultados en 20 minutos.

3. La ubicación de estos puntos de toma de muestra está disponible en el sitio web o enviando un mensaje SMS sin costo al 51515 con la palabra “prueba”.

Por: Manuel Durán