Descubren fiesta clandestina en bar con más de 100 personas en plena emergencia en CDMX

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió no salir si no es necesario, ya que las hospitalizaciones van en aumento y se deben frenar los contagios pero muchas personas no hacen caso

Las autoridades pidieron a las personas abandonar el lugar clandestino. Foto: @GustavoGarciaMH