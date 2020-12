Covid-19: CDMX mantiene en 200 las colonias de atención prioritaria con nueva mediadas sanitarias

En busca de seguir incrementando las pruebas Covid-19 y aplicar 20 mil diarias en toda la Ciudad de México y así detectar, aislar y dar seguimiento a la mayor cantidad de casos positivos por coronavirus, la atención prioritaria se mantiene en las 200 colonias con mayor índice de contagio.

En esas 200 colonias se registran un total de 8 mil 398 casos activos los cuales representan 38 por ciento del total de casos positivos que hay en la Ciudad de México.

Si se consideran los casos en las colonias colindantes a ellas, representan en su conjunto el 55 por ciento de los casos activos de la ciudad.

Si una persona es positivo a Covid-19 se debe aislar 15 días y llama a Locatel al 55 56 58 11 11 para seguimiento médico

Se informa que, a través del programa de Atención Prioritaria a Colonias, Pueblos y Barrios, se han realizado hasta el momento 156 mil 422 pruebas rápidas de Covid-19 en quioscos y macroquioscos; se han realizado 425 mil 521 visitas médicas a domicilio; y se ha brindado orientación a 752 mil 483 personas.

Nuevas medidas sanitarias

En busca de reducir los contagios en estas colonias, en acuerdo con las organizaciones de comerciantes y empresarios se tomarán las siguientes medidas: Cierre de tiendas, comercios y establecimientos no esenciales a las 17:00 horas; el retiro de venta de comida en la vía pública, con apoyo económico, y el fortalecimiento del uso de cubrebocas y medidas sanitarias.

Es importante que todas las personas, pero aún más los vecinos de estas colonias: se queden en casa, si no es necesario salir no salgan; si es indispensable que salgan usar cubrebocas y mantengan Sana Distancia siempre; no fiestas, ni posadas ni reuniones con amigos y familiares, además de que las compras las deberá realizar solamente una persona del hogar.

Con Información de Manuel Durán