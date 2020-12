Tabasco entrega 10 mil pesos a los propietarios de casas afectadas por las inundaciones

Este sábado por la mañana, los directivos de la Secretaría de Bienestar Federal, presentaron el programa de entrega de apoyos a damnificados por las inundaciones, el cual constara de la instalación de 30 módulos en todo el estado de Tabasco, donde se pagara a la mano un apoyo de 10 mil pesos en efectivo y un vale por electrodomésticos.

De acuerdo a la subsecretaria de Bienestar Ariadna Montiel Reyes, la entrega de apoyos comenzará a partir de este domingo 13 hasta el día 20 de diciembre y cada día, las autoridades van a señalar cuando deben acudir los pobladores afectados dependiendo de la comunidad en la que viven.

La funcionaria Ariadna Montiel, señalo que solo debe acudir al modulo la persona que fue la titular del censo de bienestar y el día que le corresponde con dos copias de su credencial para votar y el Boucher que se entregó el día del censo, mientras que las personas que por alguna razón no puedan acudir a los módulos, tendrán que esperar a los días de prorroga del programa.

Por su parte, el Secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, apunto a que fueron más de 200 mil viviendas censadas en el estado de Tabasco y fue una labor realizada en conjunto con la Secretaría de Marina y el gobierno de Tabasco.

Además, el Secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, destacó que son 10 mil pesos en efectivo para reparar los daños en los hogares y posteriormente, la Secretaría de Marina anunciara el programa de entrega de paquetes con aparatos electrodomésticos a los damnificados pero todavía no hay una fecha exacta de este segundo apoyo, no obstante, May Rodríguez recalcó que el fondo del programa para entregar dinero a los damnificados suma 2 mi millones de pesos.

El evento, se llevo a cabo en el palacio de gobierno del estado de Tabasco en la ciudad de Villahermosa, y contó con la participación del Secretario de Bienestar Javier May Rodríguez junto con la Subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes y el Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández quien dio a conocer que el 2020 fue el más lluvioso en 70 años en el estado de Tabasco.

Por Javier Armando de la Rosa Valdez