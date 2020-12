Lanza reglas para frenar contagios

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que la Ciudad de México está en alerta por COVID-19, por lo que pidió atender cinco medidas sanitarias.

En esta ocasión, a diferencia de todos los viernes donde se definía la fase del semáforo epidemiológico, dejó que la Secretaría de Salud federal anuncie el estatus de la capital.

Emergencia sanitaria

“Ya lo va a anunciar la Secretaría de Salud, nosotros queremos fortalecer más allá del color del semáforo este llamado a la ciudadanía, por eso decimos que estamos en alerta por COVID-19, en emergencia por COVID-19 en la Ciudad. Se demostró que en esta semana hubo disminución de movilidad en varias alcaldías y hacemos un llamado a una participación mayor”, dijo en videoconferencia.

Las medidas, detalló Sheinbaum, consisten en: quédate en casa, si no tienes que salir no salgas; de salir, usa cubrebocas y mantén sana distancia siempre; no fiestas ni posadas ni reuniones con amigos ni familiares; las compras las deberá realizar solamente una persona del hogar; si eres positivo aíslate 15 días y llama a LOCATEL para seguimiento médico.

La Ciudad de México alcanzó el pico más alto de hospitalizaciones por COVID-19, de acuerdo con el tablero del Semáforo Epidemiológico, que muestra el Gobierno capitalino.

Hospitalizaciones aceleradas

Con corte al 11 de diciembre, hubo 4 mil 454 hospitalizados a causa del nuevo coronavirus.

Anteriormente, el pico más alto se registró el 22 de mayo cuando se reportaron 4 mil 573 internados.

“La última semana hubo un crecimiento muy acelerado de las hospitalizaciones, estamos hoy en 4 mil 454 personas hospitalizadas en la ciudad, muy cercano a lo que estuvimos en el mes de mayo. La evolución diaria de la ocupación hospitalaria es esta, pero como ustedes pueden observar, particularmente en la última semana, hubo un crecimiento más acelerado que la semana anterior”, dijo la mandataria.

La jefa de Gobierno reiteró el llamado a mantenerse en casa, pues señaló que son las reuniones el principal detonante en los contagios.

Hoy, el Secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real, informará sobre nuevas medidas en zonas de alta movilidad.

