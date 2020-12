Agencia Internacional reconoce excelencia académica de Universidad Anáhuac

La Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac México fue acreditada en The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), misma que es una de las agencias más importantes del mundo de escuelas de negocios.

Alfredo Nava, director de la Facultad, expuso que lograr esta condecoración por parte de unas de las más importantes del mundo, fue un trabajo arduo de toda la comunidad desde alumnos, personal administrativo y el rector, para lograr el objetivo de excelencia en la formación de líderes de acción positiva.

Reconocimiento mundial

Precisó que, aún cuando es un reconocimiento a nivel mundial, los obliga a ser aún mejores para mantenerse en el siguiente lustro. “Esas acreditadoras lo que hacen es que busques una mejora continua.

No es llegar y lograr una meta, porque nunca lo vimos así, sino que en realidad es un logro, pero en cinco años tendremos que volver acreditarnos; y te piden que cada vez seas mejor, entonces nos van a exigir que tengamos mejores procesos, investigaciones, profesores y es una mejora constante.

Siempre avanzando

"Un trabajo de nunca acabar”, dijo Nava a El Heraldo de México. La Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac México, cuenta con 120 empleados de tiempo completo, de los cuales 100 son profesores investigadores y doctores, además de 250 profesores adicionales por honorarios, que trabajan en corporativos, en el gobierno o tienen sus consultorías.

En la licenciatura, atienden a alrededor de dos mil estudiantes en la Universidad Anáhuac Norte; 750 en el campus sur y finalmente hasta 550 alumnos de posgrado en ambas sedes.