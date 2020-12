¿Las mascotas pueden transmitir COVID-19? Esto fue lo que dijo López-Gatell

Este viernes 11 de diciembre, la Secretaría de Salud (Ssa) informó que en México se registran 113 mil 019 personas muertas por la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19. En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la dependencia Federal detalló que el país acumula un millón 229 mil 379 casos positivos surgidos por la nueva cepa del coronavirus.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, detalló que en México han sido estudiadas tres millones 150 mil 804 personas. Mientras que, en las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud registró 12 mil 253 nuevos casos y 693 defunciones por el virus surgido en la ciudad de Wuhan, China.

Durante la conferencia de prensa el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, abordó uno de los temas que más han inquietado en los últimos días sobre la posibilidad de que nuestras mascotas se puedan contagiar y a su vez transmitirnos el coronavirus.

Todo esto ante el reporte de cuatro perros que han dado positivo a la enfermedad en México, el funcionario especificó que las mascotas y otras especies animales son portadores accidentales de estos virus, aunque es improbable que las mascotas transmitan el COVID-19 a humanos.

Aseguró que los animales no sufren grave daño y que esto no representa ningún problema importante para la salud, por lo que no se deben tener mayores cuidados, solo estar al pendiente de los síntomas y estar tranquilos, pues nuestras mascotas no pueden contagiarnos de coronavirus.

Conferencia de prensa de la @SSalud_mx. Actualización del #COVID19 en México. Viernes 11 de diciembre de 2020. https://t.co/kr23V61hzv — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) December 12, 2020

Cabe recordad que hasta el momento se cuentan con cuatro casos de perros que dieron positivo a COVID-19 en México en los últimos meses, según detalló la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, aunque estos animalitos no representan ningún riesgo para la propagación del virus.

Señaló que, de acuerdo con los protocolos del organismo de agricultura, los animales positivos serán analizados con pruebas serológicas, una vez que se tengan estandarizadas a fin de identificar la generación de anticuerpos contra el patógeno, lo que será importante para continuar sabiendo más sobre este virus.