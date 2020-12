“Fui a comer pizza y me quité el cubrebocas”, responde Enrique Alfaro a opositores

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro aclara mediante un video en sus redes sociales que recientemente fue a cenar con su pareja a un restaurante bar y al momento de comer se quitó el cubrebocas. Lamentó que esas imágenes ahora se estén utilizando para golpeteo político, acusándolo de violentar las medidas preventivas anti-coronavirus.

El mandatario jalisciense detalló que estuvo en el lugar un par de horas, disfrutó la compañía, la comida y la música, pero posteriormente regresó a su casa.

“Como todos, hace falta a veces salir a cenar. No creo que nadie cuando sale a cenar use cubrebocas a la hora de comer, pero entiendo, estamos en tiempos cuando cualquier imagen se usa para atacar. Guadalajara tiene estos giros abiertos por decisión de la mesa de Salud, no estuve en un lugar que no estuviera permitida su operación. Estuve un rato, me cené tres rebanadas de pizza, me tomé dos whiskies, escuché un rato música y me fui a mi casa. Lo aclaro para que no se estén inventando cosas y usando el marco del proceso electoral”.