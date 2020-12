Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 5° y 6° grado, 10 de Diciembre: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 2, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este jueves 10 de Diciembre para Quinto y Sexto grados de educación Primaria. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 2 este jueves.

Lo que vas a aprender hoy en 5to. Grado

Este jueves, en la materia de Lenguaje aprenderás a elaborar un boletín informativo e identificarás sus características y función.

¿Qué hacemos?

Para iniciar nuestra clase, te comento que hoy nos llegó otra carta, es de un alumno de quinto grado que se llama Jesús, nos cuenta un poco de su comunidad y de un alimento que le gusta mucho acompáñame a leer la carta.

“Hola, ¿Cómo están? Mi nombre es Jesús, aunque todos me dicen “Chucho” y me gusta que me digan así. Les quiero platicar del lugar donde vivo, es muy bonito porque está rodeado de campo, animalitos y nopaleras. A mí me gustan mucho los nopales, a mucha gente no, pero a mí me encantan asaditos con una salsa que hace mi mamá, dicen que son muy saludables, yo como tantos que creo por eso no me enfermo. Bueno, ojalá conocieras el lugar donde vivo, se llama Milpa Alta, cuando vengas, verás que es muy lindo, lleno de nopales y aire puro, mientras, te dejo un dibujo. Hasta luego”.

En la clase pasada te hablé de los reportajes y de cómo redactar un texto periodístico, también vimos la importancia que tiene el periodismo en la labor de transmitir información interesante.

Aprovecharemos la carta que nos mandó Jesús, para comenzar, te plantearé lo siguiente: ¿Crees que en la comunidad donde vive Jesús haya más cosas interesantes que sean dignas de ser compartidas?

Seguramente si, ya que nuestro país está lleno de lugares únicos y de todo tipo. Vamos a revisar que es un boletín informativo, te invito a explorar la página 65 de tu libro de texto de español.

Lo que vas a aprender hoy en 6to. Grado

En la materia de Lenguaje participarás en eventos orales para compartir nuevos conocimientos y explicarás sucesos, expresando tu punto de vista.

El día de hoy aprenderemos a desarrollar nuestras habilidades de expresión oral a través de un ejercicio en donde narraremos el origen histórico de los lugares importantes de nuestra comunidad. Mediante la expresión oral conoceremos y comprenderemos los significados de los nombres de nuestra comunidad, promoveremos la reflexión acerca de sus orígenes y valoraremos las prácticas culturales que son parte de nuestra identidad.

¡Es muy buena idea ponerles nombres a las montañas! ¿Qué haríamos sin los nombres? Como puedes darte cuenta, los objeto que están a nuestro alrededor se llaman de algún modo, se debe a que, en algún momento, les otorgaron nombres. Cuando nacemos nos ponen un nombre, los ríos, los cerros, los pueblos o las comunidades también son nombradas.

Al dibujar un mapa aprendes los nombres de los lugares y descubres por qué se llaman así. Además, usas tu memoria y tu imaginación para recordar los sitios por los que pasaste. Los tepehuanos, les hemos dado nombres a nuestros entornos naturales y a los lugares en los que habitan nuestras comunidades. Observa los siguientes videos:

Ventana a mi Comunidad / Tepehuanos

El Mitote

Horarios Nivel Primaria

De acuerdo al nivel escolar los alumnos llevarán materias como: Arte, Educación Física, Lengua Materna, Conocimiento del Medio, Matemáticas, Educación Socioemocional, Vida Saludable e Inglés.

Primero de primaria

09:00 a 13:00 horas. Once 11.2 y Televisa 5.2

11.2 y 5.2 12:00 a 15:30 horas. TV Azteca 7.3

7.3 18:30 a 21:00 horas. Heraldo TV 10.2

Segundo de primaria