Alistan lucha contra amparo

La demolición del edificio de Oficinas Periférico 3042, ubicado a un costado de la Presa Anzaldo, en la alcaldía Álvaro Obregón, fue frenada.

Esto después de que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito otorgó una suspensión, siendo el magistrado ponente Edwin Noé García Baeza.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que no lo van a permitir, pues no hay argumento de fondo.

“Parece que se otorgó una suspensión a la empresa que está construyendo en la Presa Anzaldo y vamos a combatir legalmente esta resolución, no sabemos bajo qué circunstancias un juez lo otorga.

“Es totalmente irregular, absolutamente irregular porque está totalmente sustentado y no hay argumento suficiente como para haber parado esta demolición y jurídicamente nos vamos a ir y vamos a hacer la denuncia del juez si es necesario, porque está mal hecho ese, esa suspensión”, explicó.

La mandataria reveló que los desarrolladores del proyecto estuvieron buscándolos por todos lados, a través de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), con su secretario particular, para arreglar el tema.

“Pero aquí la ley no se negocia, no se negocia el derecho y no se negocia el derecho de las personas. Vamos a combatir esa resolución de ese juez y si es necesario hasta el Consejo de la Judicatura Federal vamos a poner la queja”, recalcó.

El 6 de noviembre, a través de la Sedema, y la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental (DGEIRA), se inició con la demolición.

Por medio de un dictamen de Daño Ambiental, se determinó que Banca Mifel S.A. deberá hacer la restauración del sitio, así como la demolición total de las obras, cuya superficie de construcción total es de 53 mil 22.974 metros cuadrados.

Tenía 75 por ciento de avance, con una inversión de 402 millones 51 mil 855 pesos.

Por Carlos Navarro