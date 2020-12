Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 1° y 2° grado, 1 de Diciembre: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 2, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

Lo que vas a aprender hoy en 1er. Grado

Este martes, en la materia de Artes diseñarás un vestuario sencillo para la presentación frente a público. Además, en esta sesión reflexionarás acerca del proceso artístico y creativo que desarrollaste en las últimas sesiones, para el diseño y elaboración de tu vestuario sencillo.

¿Qué hacemos?

Actividad 1. Recordemos lo que hicimos.

Realiza mentalmente un recuento del proceso para la elaboración de tu vestuario. Primera parte: Imaginaste que podrías ser diversos personajes y transformarte con tu imaginación.

Después elegiste ser un monstruo, escuchaste la canción del monstruo de la laguna y decidiste crear el vestuario del monstruo. Posteriormente pensaste cualidades y características del monstruo, es decir, la forma y color creando un boceto. En seguida, buscaste materiales en casa para diseñar el vestuario.

Te invito a ver la siguiente cápsula de la especialista Ángela Camacho, para que conozcas otras maneras de explorar materiales en casa para diseñar vestuarios.

Cápsula de Ángela Camacho

Cápsula de Ana Cristina Ortega

Cápsula de Marcela Romero

Lo que vas a aprender hoy en 2do. Grado

En la materia de Artes elaborarás un cancionero grupal a partir de la música que escuchaste en el ciclo escolar. Realizarás una portada de tu cancionero a partir de la elección de formas y colores de tu preferencia.

¿Qué hacemos?

Una portada es la cubierta delantera de un libro o de una revista. La portada tiene el nombre de lo que trata el libro, quien lo hizo y la fecha.

Conoce algunas opciones para que elabores la portada de tu cancionero, ojalá que algunas de las opciones te agraden y las puedas utilizar. Recuerda que lo más importante es tu imaginación, lo que pienses, sientas e imagines para tu portada es lo más importante.

Actividad 1

Necesitas unas cartulinas con forma de corazón y forma de hoja. Estas cartulinas van a ser las portadas. Comienza con la primera propuesta para crear tu portada.

Los materiales que vas a necesitar son papel de colores cortado en las formas que tú quieras. Puedes utilizar también papel de periódico, de revistas, de bolsas de papel. Te invito a que experimentes con las distintas posibilidades de acomodar las formas y los colores.

Un criterio que se puede tener como guía para acomodar las formas es pensar en las sensaciones, emociones o imágenes que las canciones del cancionero te generan.

Morning Stroll - Josh Kirsch, Media Right Productions (No Copyright Music)

Explore - Ikson [Free Copyright-safe Music]

End of Summer - The 126ers (No Copyright Music)

