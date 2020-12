PAN reprueba administración de AMLO; aseguran "le quedó grande el gobierno"

Líderes panistas reprobaron los primeros dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y aseguraron que el país le quedó grande al Presidente.

En conferencia de prensa virtual, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, sostuvo que se vislumbra un sexenio perdido a causa de que no se han logrado bajar los índices de violencia, la economía no mejora y la estrategia de la pandemia no ha funcionado por el alto número de contagios y muertes por COVID-19.

Le ha quedado muy grande el gobierno a López Obrador y a Morena", expresó.

Estamos padeciendo las consecuencias de un gobierno incompetente y autoritario, que ha empeorado las condiciones de vida de las y los mexicanos. Llegamos a 2 años de desgobierno donde el desastre es colosal y los retrocesos no tienen precedentes.https://t.co/DVkjo80GQh — Marko Cortés (@MarkoCortes) November 29, 2020

Legisladores panistas coinciden

El líder de la bancada panista en el Senado, Mauricio Kuri coincidió en que López Obrador metió al país en muchas crisis, principalmente económica, de salud y de seguridad.

Calificó las decisiones de gobierno como ineficaces, soberbias y que confunden a la sociedad.

Poe su parte, Juan Carlos Romero Hicks, líder de la bancada panista en la Cámara de Diputados también sostuvo que México le quedó grande a nuestro presidente.

La realidad se reveló y está a la vista en el país. El Gobierno ha tomado decisiones erráticas y es un Gobierno de incongruencias", afirmó.

Por Misael Zavala