El alcalde Adrián de la Garza debe estar pendiente en Monterrey y no en las elecciones, asegura diputado

Ramiro González, coordinador de la bancada de Morena en Nuevo León, aseguró que las condiciones de seguridad en Monterrey necesitan de la correcta y pronta reacción de las autoridades encabezadas por el alcalde Adrián de la Garza.

Destacó que el municipio está en los primeros lugares a nivel estatal en denuncias relacionadas con los derechos humanos e inseguridad.

“Me preocupa que el alcalde esté más preocupado por las próximas elecciones que por las cuestiones de seguridad”.

En entrevista para El Heraldo Radio Monterrey acusó al alcalde de no realizar acciones, ni ha dado declaraciones para hablar de las situaciones que no se han resuelto en la comunidad.

Dijo que no es momento para pensar en las campañas políticas, pues aun su gestión no ha terminado, no ha solicitado licencia y hay situaciones apremiantes para la ciudadanía que no se están atendiendo.

"En la política hay dos momentos: el momento de las acciones y el momento de la contendencia".

El diputado dijo además que la protección para las mujeres es nula y no se combaten hechos como el robo de vehículos u otros delitos de alto impacto. A esto sumó la problemática del coronavirus.

Explicó además que las condiciones económicas que enfrenta el municipio son complicadas durante el cierre del año, debido a que muchas personas recibirán compensaciones en sus lugares de trabajo, lo cual los pone en riesgo de ser víctimas de algún delincuente.