Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 1° y 2° grado, 9 de noviembre: actividades y respuestas

El programa Aprende en Casa 2, dirigido a alumnos, docentes y padres de familia, para dar seguimiento a las clases que corresponden al Ciclo Escolar 2020-2021, se transmite diariamente desde el pasado 24 de agosto con el objetivo que los estudiantes de educación básica se mantengan al día con las actividades en línea.

La decisión de la SEP de impartir las clases a distancia se da debido a la pandemia por Covid-19 que prevalece en el país, y así será hasta que las autoridades educativas emitan un nuevo aviso. A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este lunes 9 de noviembre para primero y segundo grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios, incluidos los cuadernos de trabajo con que cuentan los alumnos para complementar e incentivar el conocimiento de cada materia.

1° PRIMARIA

VALORES

Mejor espero

Aprendizaje esperado: Muestra capacidad para diferir o aplazar recompensas inmediatas.

Énfasis: Reconoce el beneficio de postergar la gratificación para lograr cumplir una tarea o relacionarse sanamente con otros y la desventaja de no hacerlo.

¿Qué vamos a aprender?

Mostrarás capacidad para posponer o aplazar recompensas inmediatas.

Reconocerás el beneficio de demorar la gratificación para lograr cumplir una tarea o relacionarte sanamente con otros y la desventaja de no hacerlo.

¿Qué hacemos?

Te invito a conocer la historia de Tatiana:

Tatiana esta ahorrando para algo que quiere hace mucho tiempo. A ella le encantan los juegos de mesa y tiene muchísimos. Hay uno en especial, que la tiene muy entusiasmada y se puso a ahorrar para poder comprarlo, se llama El cofre del misterio. Es de retos y acertijos.

El Reto de Hoy:

Observa cuáles son las cosas que te hacen sentir impaciente y que te hacen tomar decisiones precipitadas.

A algunos les encanta la comida y, a veces, por comer de más, les duele el estómago.

Es importante que observes lo que sientas cuando tomas una decisión. Por ejemplo: frustración, enojo, miedo, tristeza, alegría, alivio, felicidad, etc.

ARTES

Escucho y me muevo

Aprendizaje esperado: Improvisa movimientos al escuchar canciones infantiles.

Énfasis: Improvisa movimientos con libertad a partir de sonidos de su entorno.

¿Qué vamos a aprender?

Improvisarás movimientos al escuchar canciones infantiles, con libertad a partir de sonidos cotidianos de tu entorno

Pide la ayuda de un adulto, papá, mamá o de la persona que te acompañe, para hacer un espacio para desplazarte libre de objetos que puedan lastimarte, usa ropa cómoda y pon mucha atención.

Para esta sesión necesitarás:

Cucharás grandes de metal

Botella grande de plástico vacía

Globo

Periódico

Monedas en un monedero

Pandero, cascabel, sonaja de bebé o maracas

Flauta o silbato.

¿Qué hacemos?

Todos los días vives con sonidos a tu alrededor, como, por ejemplo, el claxon de un auto, el silbato de un policía, el ruido de una moto, el ladrido de un perro, etc.

¿Te imaginas que con esos sonidos pudieras crear una composición musical y movimientos?

Realiza las siguientes actividades:

Actividad 1. Escucho a mi alrededor

Observa los siguientes videos de “¡Así suena…! Pon especial atención a los elementos que se han utilizado para crear las composiciones que escucharán

¡Así suena… mis juguetes!

https://www.youtube.com/watch?v=fQhDU8-0evw&feature=youtu.be

¡Así suena… dibujar!

https://www.youtube.com/watch?v=zNQU-VxxPmI&feature=youtu.be

¡Así suena… la granja!

https://www.youtube.com/watch?v=twk7-iahQIY&feature=youtu.be

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Exploremos nuestro entorno

Aprendizaje esperado: Distingue características de la naturaleza en el lugar en donde vive.

Énfasis: Reconocer elementos naturales por medio de la observación de fotografías, el diálogo y la organización de información. (1/3)

¿Qué vamos a aprender?

Distinguirás características de la naturaleza en el lugar en donde vives.

Reconocerás elementos naturales por medio de la observación de fotografías, el diálogo y la organización de información

En sesiones anteriores aprendiste sobre los elementos naturales y sociales. Recuerda que los elementos sociales son aquellos creados o transformados por el ser humano. Como en el caso de la mesa.

LENGUAJE

Calaveras que riman y que nos animan

Aprendizaje esperado: Escribe palabras que tienen sonidos semejantes y compara sus escrituras.

Énfasis: Atención en el final de las palabras.

¿Qué vamos a aprender?

Escribirás palabras que tienen sonidos semejantes y compararás sus escrituras. Poniendo especial atención en el final de las palabras.

Para esta sesión necesitarás:

Hojas blancas o un cuaderno

Lápiz

Lápices de colores

Tu libro de texto Lengua Materna. Español

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1ESA.htm

¿Qué hacemos?

Menciona nombre de objetos o animales que inicien igual que el nombre de Verónica. Observa los ejemplos que algunas niñas enviaron:

Rocío de Chihuahua dice que el nombre se escribe igual que vestido y ambas son palabras largas.

Elena de Oaxaca nos dice que verduras y que ambas son palabras largas pues tienen muchas letras.

Gloria de Coahuila nos dice que ese nombre se escribe igual que vino pero que en lugar de la “e” de Ve lleva la “i” y por eso dice Vi.

En México existe una tradición de poner altares en el “día de muertos”, es una conmemoración muy famosa en todo el mundo. En las ofrendas, se colocan, frutas, agua, veladoras, calaveritas de azúcar o chocolate, cañas, flores de cempasúchil, caminitos de pétalos de flor, etc., y aunque en muchas casas ponen las ofrendas, todas son distintas. Por ejemplo, te invito a ver el siguiente video que muestra la conmemoración del día de muertos que ser realiza en San Luis Potosí

D Todo – Xantolo, Huasteca Potosina

https://www.youtube.com/watch?v=hMjJWv8Vpz0&feature=youtu.be&t=794

2° PRIMARIA

VALORES

Los oídos no son sólo para oír, también son para escuchar

Aprendizaje esperado: Escucha las demandas de los compañeros, hermanos o padres de familia y es capaz de decirlas con sus propias palabras.

Énfasis: Escucha activa.

¿Qué vamos a aprender?

Escucharás e identificarás las demandas de las personas a tu alrededor y las expresarás con tus propias palabras.

¿Qué hacemos?

Es importante escuchar atentamente las demandas de otras personas para comprenderlas y tomarlas en cuenta.

Demanda también quiere decir petición. Por ejemplo, tu mamá te demanda que le escuches atentamente porque hay algunas cosas que explicar. Cuando tú escuchas las peticiones o demandas de alguien más, esto no quiere decir que tengas que hacer lo que te piden, esto quiere decir que lo vas a analizar y, lo que puedas hacer para ayudar, lo haces, y aquello que te pidan y que no puedas llevar a cabo o que ponga en riesgo tu integridad, tienes que decir que no.

Para poder saber lo que la otra persona necesita, es importante escucharlo. Canta una canción que te ayude a estar muy atento para que tu escucha activa se ponga en juego. Es una canción en la que vas haciendo movimientos con tu cuerpo.

Miraras allá

que en el cielo está

Es un animal,

qué en bicicleta va.

Es un elefante,

o es que no lo ves,

con trompa por delante,

y cola por atrás.

ARTES

La magia de los colores

Aprendizaje esperado: Utiliza los colores primarios y secundarios, cálidos y fríos, para expresar sentimientos.

Énfasis: Recuerda cuáles son los colores primarios, así como cuáles son los colores cálidos y fríos.

¿Qué vamos a aprender?

Explorarás el mundo de la magia de los colores.

Utilizarás los colores primarios y secundarios, cálidos y fríos, para expresar sentimientos.

Recordarás cuales son los colores primarios, así como cuales son los colores cálidos y frío.

¿Qué hacemos?

Actividad 1 Colores Primarios

Los colores forman un importante papel en el mundo, pues iluminan todo lo que está a tu alrededor, e incluso la misma noche tiene un color.

Y precisamente en esta sesión aprenderás la magia de los colores y cómo es que se forman todos los colores que iluminan tu mundo.

Para ello, tres importantes amiguitos harán su magia y que se presentan a continuación:

¡Hola! soy el color Rojo, rojo como la fresa, o como la sandía, y soy un color primario.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

¿Nadan o reptan?

Aprendizaje esperado: Clasifica objetos, animales y plantas por su tamaño.

Énfasis: Reconocer que los animales tienen diferentes formas de desplazarse y aplicar este criterio para clasificarlos.

¿Qué vamos a aprender?

Clasificarás objetos, animales y plantas por su tamaño.

Reconocerás que los animales tienen diferentes formas de desplazarse y aplicarás este criterio para clasificarlos.

Durante estas sesiones has conocido cómo puedes clasificar a los animales, recuerda que, según su tamaño, los animales se pueden clasificar en grandes, medianos o chicos; también aprendiste que los animales se pueden clasificar por el lugar donde viven: acuáticos o terrestres.

La sesión anterior aprendiste que los animales pueden clasificarse por la forma en que se desplazan y reconocimos a los animales que caminan y que vuelan, en esta sesión reconocerás a los animales que reptan y nadan.

Recordarás que los animales necesitan ir de un lado a otro para encontrar alimento, para refugiarse de algún animal que los quiera atacar o para encontrar un lugar tranquilo donde puedan descansar.

¿Qué hacemos?

¿Sabes que es reptar? ¿Conoces algún animal que se arrastra para desplazarse? ¿Cómo pueden moverse en el agua los animales?

Consulta tu libro de texto de Conocimiento del Medio, segundo grado, sobre este tema en la página 44.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2COA.htm?#page/44

Recuerdas que elaboraste un organizador gráfico, el cual te permitió de manera sencilla y divertida ubicar a los animales que clasificaste de acuerdo a la manera en cómo se desplazan.

Realiza tu propio organizador gráfico con hojas de papel o los materiales que tengas a tu alcance, puedes hacer dibujos de los animales o pegar algunas imágenes, lo importante es que eches a andar tu imaginación.

Recuerda que clasificar es ordenar o agrupar cosas o animales por alguna característica en común, en este caso estamos hablando de desplazamiento, y ya reconociste dos formas caminar y volar, ahora aprenderás sobre los animales que reptan o nadan.

El organizador gráfico va quedando así:

LENGUAJE

Vamos a escribir palabras semejantes

Aprendizaje esperado: Revisa y corrige, con ayuda del profesor, la coherencia y propiedad de sus notas: escritura convencional, ortografía.

Énfasis: Consolidación del conocimiento alfabético a través de la identificación de palabras con escritura semejante.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a revisar y corregir la escritura, a mejorar la ortografía de palabras.

Identificarás el orden alfabético de palabras con escritura semejante.

¿Qué hacemos?

Actividad 1

A continuación, tienes un listado de palabras, busca las palabras parecidas y acomódalas en pares. Escríbelas en tu cuaderno, para facilitar debes observar cómo inician y cómo terminan las palabras.

Ropas. Tela, playa, jarrón, oveja, coser, caña, hueso cobre, cuadro, carbón, boca, mono, hijo, maceta, comer, caja, huevo, cofre, cuatro, cartón, boda, mano, higo, maleta, roscas, teja, plata, jabón, oreja.