Inhabilitan a María Cristina García Cepeda, exsecretaria de Cultura

La exsecretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, ha sido inhabilitada durante 10 años para ocupar cualquier cargo en el sector público y se le impuso una multa de casi 20 millones de pesos por las irregularidades cometidas durante la proyección del Museo de Museos, en la Casa del Marqués del Apartado.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó a través de un comunicado que también fueron sancionados Francisco Cornejo, exoficial mayor y María Eugenia Araizaga, directora General de Administración de la dependencia que encabezó García Cepeda, de enero de 2017 a noviembre de 2018.

El Museo de Museos o El Apartado, Museo Laboratorio, fue un proyecto que la la dependencia federal echó a andar en julio de 2018, cuando la Secretaría de Hacienda liberó recursos por 149 millones 916 mil pesos para implementar un espacio que estaría dedicado a reforzar la identidad nacional, promover el patrimonio cultural y la memoria tangible e intangible de México.

La SFP informó que las sanciones fueron determinadas después de que los funcionarios autorizaron donativos por 59 millones de pesos a una asociación civil para la realización del proyecto, “sin tener la autorización previa del INAH para desarrollar trabajos en el inmueble, tal como lo disponen, por su calidad arquitectónica e histórica, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y la Ley General de Bienes Nacionales”.

Los dos donativos, uno realizado en marzo de 2017 por 50 millones de pesos y otro, efectuado en julio de 2018 por 9 millones 313 mil 461 pesos, aseguró la dependencia, "causó un daño al erario debido a que no se concretó la realización del museo como resultado de un deficiente ejercicio de funciones de los responsables".

Auditoría

El 5 de agosto de 2019, El Heraldo de México informó que derivado de las irregularidades, el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Cultura, detectó irregularidades por aclarar por más de 114 millones de pesos que originalmente serían destinados para acondicionamiento, y reclamó que el museo fue cancelado “sin ninguna justificación”.

La auditoría 1/2019 determinó que hubo anomalías en la designación de los contratos, en la entrega de los resultados y en el proceso para acreditar la cancelación del proyecto museográfico planeado, provocando que los espacios del inmueble quedaron inhabitables, lo que podría constituir daños al patrimonio cultural de la Nación.

Inicialmente, la investigación fue realizada a la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural que encabezó Raúl Delgado Lamas y que ahora dirige Arturo Balandrano, quien antes fue coordinador nacional de Monumentos Históricos del INAH, desde donde debió estar al tanto de las irregularidades en torno al inmueble.

Puerto Cultura A. C., sociedad que pertenece al exdirector del INAH, Sergio Raúl Arroyo y al ex secretario de Cultura de la CDMX, Eduardo Vázquez Martin, fueron designados para llevar a cabo la investigación, curaduría y proyecto ejecutivo de la museología, del espacio que jamás fue terminado.

De acuerdo con la auditoría, se proyectó intervenir 26 áreas, pero no se contrataron trabajos para 11 de ellas y para los 15 contratos restantes, por 124 millones, se detectó que no hubo planeación y no se estableció un programa de ejecución; tres contratos se terminaron de manera anticipada sin ejecutarse; dejando como saldo que sólo el 23.78% de los recursos fueron ejecutados.

Por Luis Carlos Sánchez