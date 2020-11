En EU la autoridad electoral es diferente, pero AMLO no puede ver eso: Jorge Castañeda

En su primera conferencia mañanera luego de los resultados de la contienda electoral por la presidencia en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no será juez electoral en las elecciones en Estados Unidos.

En este sentido, ha asegurado que actuará con prudencia hasta conocer los resultados oficiales, por lo que hasta el momento no ha felicitado ni reconocido a Joe Biden como el nuevo presidente del país vecino del norte.

La postura del mandatario nacional mexicano ha sido motivo de diversas polémicas en la opinión pública, pues recientemente, Michael Johns, líder del movimiento conservador del Tea Party, aplaudió la postura de AMLO por negarse a reconocer el triunfo del demócrata.

En este sentido, Jorge Castañeda exsecretario de Relaciones Exteriores de México, asegura que resulta incomprensible que no se reconozca un resultado por las razones que el líder de la Cuarta Transformación considera, pues no parece lógico que se quieran esperar resultados que ya fueron emitidos.

La insularidad de Obrador no le permite saber que en Estados Unidos no hay un INE, allá la autoridad electoral es diferente, pero AMLO no puede ver esto", aseveró para El Heraldo Radio.