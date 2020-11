Capturan a presuntos asesinos de Jonathan Santos

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez informó la captura de los presuntos homicidas del estudiante de la Universidad de Guadalajara, Jonathan Santos.

Alfaro recordó que resolver este caso era un compromiso que él había tomado con los familiares del joven y con la sociedad en general.

“Habíamos dicho que este crimen no iba a quedar en impunidad, ya están detenidos los presuntos culpables y vamos a ir a fondo para que se haga justicia. Esta historia no puede quedar en el olvido y el compromiso que hicimos por Jonathan con la Universidad de Guadalajara, con su familia, que no iba a quedar este vergonzoso crimen impune. Y me da mucho gusto que la Fiscalía haya hecho bien su trabajo y que estos presuntos delincuentes estén ya tras las rejas”.