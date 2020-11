Realiza doble labor como médica residente y voluntaria contra el Covid-19

La doctora Ana Karen Carmona estudia la especialidad de medicina familiar en la clínica 58 del IMSS en, Yucatán. Le gusta su área, pero cuando llegó el COVID-19, sintió que no apoyaba 100 por ciento a los pacientes de la pandemia, así que viajó a la Ciudad de México para convertirse en voluntaria del hospital temporal COVID del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Al principio, la familia de Ana Karen no quería que fuera a la capital por ser el epicentro de los contagios, pero ella siguió y extremó sus precauciones. El 1 de julio llegó a la CDMX, momento en que la epidemia llegaba a su punto máximo en el país. Para su estancia, el Seguro Social la apoyó con hospedaje.

“Algunos compañeros teníamos bastante miedo, más porque tuve contacto con otros médicos que fallecieron, que eran compañeros míos, pero sentí la necesidad de acudir y ayudar a las personas”, comentó a El Heraldo de México la médica residente de segundo año.

Durante tres meses en la unidad temporal COVID-19 del Autódromo, pasó de ser médico auxiliar a realizar labores más complejas como revisar cateterismos e intubar a pacientes críticos.“Lloré por pacientes que fallecieron, tuve experiencias que nunca había tenido, pero también fue algo muy gratificante porque al final pude ayudar a muchos personas”, añadió Carmona Martínez, una de las ganadoras de la Distinción al Mérito Médico en la pandemia por COVID-19, que el IMSS le otorgó el 27 de octubre pasado, en la categoría de becarios en unidades médicas.

Cuida la salud mental

Ana Karen estudió medicina en la FES Iztacala, de la UNAM. Ahora cursa el posgrado para especializarse en medicina familiar, por la Universidad Autónoma de Yucatán.

A la par de su voluntariado en la Ciudad de México, la doctora Carmona hizo una doble labor, pues también debía cumplir con las tareas que le dejaban en su especialización.

Al estar en la primera línea de batalla contra la pandemia, su formación en la medicina familiar le ayudó para ser más cercana y empática, según contó.

Se dio cuenta que era importante cuidar la salud mental de los pacientes como Edith, una joven de 32 años que estaba internada en el Autódromo Hermanos Rodríguez junto con su madre, pero en áreas distintas.

“Ayudaba a calmarlas, darles información una a la otra de cómo estaban. Muchos médicos no veían tan importante el área de la salud mental de Edith, pero a mí sí me impactó demasiado y me enfoqué en eso”, agregó.

Edith junto con otros pacientes nominaron a la doctora Ana Karen para recibir el reconocimiento del Seguro Social por su labor destacada, premio que consiste en 100 mil pesos, un diploma y una medalla.

Su labor concluyó el 1 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Carmona Martínez está de vuelta en la clínica 58 de Mérida, Yucatán, en el área de urgencias, pero ante el repunte del COVID-19 en México asegura que está dispuesta a volver.

“Estoy llevando mis labores como médico residente pero obviamente no descarto la idea de que si hubiera un rebrote, ya saben que cuentan conmigo al 100 por ciento”, aseguró.

Por Gerardo Suárez