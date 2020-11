Inundaciones dejaron 141 mil afectados y daños en 32 mil viviendas: Protección Civil

Las lluvias y el desfogue de la Presa Peñitas dejaron 141 mil afectados y daños en 32 mil viviendas en Tabasco, informó la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

Entrevistada en el Aeropuerto Internacional de Villahermosa, dijo que cinco personas han perdido la vida y más de 7 mil habitantes se trasladaron a los refugios.

"Son 195 refugios ya instalados en donde tenemos a las 7 mil 278 personas en estos refugios, ya considerando también los de Macuspana, (...) se reportan cinco personas fallecidas, 141 mil 476 personas afectadas, 34 mil 302 viviendas afectadas", explicó.

Velázquez Alzúa detalló que también se registraron 33 cierres carreteros, cuatro puentes afectados, 529 colonias o comunidades, ocho corrientes desbordadas, mil 404 personas evacuadas y 72 familias completas evacuadas.

Consideró que ya se está saliendo de la emergencia en Tabasco y que ya no habrá sorpresa.

"Ahorita ya saliendo de la emergencia, porque tenemos identificada la emergencia, es decir, ya ahorita no vamos a tener sorpresas, dice Conagua que tendremos por lo menos una semana sin lluvias, esto nos permite tomar decisiones muy importantes para ayudar a la gente que es lo que nos interesa", explicó.

La funcionaria federal dijo que ningún apoyo se entregará a través de políticos o líderes, que serán entregas directas a los damnificados.

"Lo que fui a decir es no que se llenen las bodegas de cosas, porque ahí no sirven de nada, es ayudar y que llegue a la gente, y recordar algo muy importante y hoy lo mencione: nada, ni un solo de los víveres, nada, de ninguna manera se le va a entregar a un presidente municipal, no se le va a entregar a ningún líder comunitario, a ningún delegado, todo se le va a entregar directamente a la población", afirmó.

Por Paris Alejandro Salazar / Enviado