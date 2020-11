Taboada asegura que pese a recorte presupuestal, BJ no dejó de invertir en seguridad

Pese al recorte presupuestal de 184.5 millones de pesos que sufrió la Alcaldía Benito Juárez por el impacto de la Covid, no se dejó de invertir en seguridad, obras de infraestructura pública y programas sociales, afirmó el Alcalde Santiago Taboada durante la mesa de trabajo que sostuvo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México.

En el encuentro virtual con los diputados locales destacó que se mantuvieron los 130 millones de pesos que se destinaron al programa Blindar BJ.

“A pesar del recorte, Benito Juárez no dejó de invertir, invertir, invertir. Tiene que ver con tres programas fundamentales de inversión.

“Invertimos en seguridad, no le quitamos un solo peso al programa de blindar Benito Juárez, invertimos en obras de infraestructura, no le quitamos un solo peso al capítulo 6000 e invertimos en la persona”, afirmó el Edil.

Taboada destacó que la inversión en la seguridad ha rendido frutos, pues la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, realizada en septiembre de 2020, pone a la alcaldía Benito Juárez como una de los mejores en percepción de seguridad en la Ciudad de México.

El 60.7 por ciento de su población manifestó sentirse más seguro dentro de la demarcación, sin importar si se encuentran en la vía pública o dentro de un domicilio.

En cuanto a obra pública, hasta octubre, se tenían contemplados 216.4 millones de pesos, de acuerdo con el presupuesto de la Alcaldía.

“Priorizamos, yo no le iba a quitar dinero a la obra pública, eso me parece que, en una crisis económica, es un error garrafal, es lo que permite dinamizar las economías a escala. La obra pública no resintió en este caso. Tuvimos que recortar de capítulos como el 5000, 3000, 2000”, afirmó.

En el caso de los programas sociales se beneficiaron a 20 mil 457 ciudadanos, a través de apoyos como médico y medicamentos en tu casa, estancias infantiles, apoyos a Mipymes, reactivación de la industria creativa y cultural, apoyos de ingreso básico para desempleados, apoyo a adultos mayores, entre otros.

Además, en cuanto al presupuesto de la Alcaldía, Taboada destacó que ya tienen comprometido el 99.94 por ciento de los 2 mil 133.02 millones de pesos del presupuesto modificado para 2020.

Por último, solicitó a los legisladores que en el caso del techo presupuestal para 2021 haya mayor margen de maniobra, pues todo indica que el próximo año tendrán un recorte del 13 por ciento, en comparación con 2020.

Por: Carlos Navarro