Sin evidencias en el caso de Salvador Cienfuegos, la DEA tendría poco sustento: Exdirector CISEN

El pasado 5 de noviembre se llevó a cabo la audiencia de Salvador Cienfuegos, y durante la misma, el exsecretario de la Defensa Nacional, se declaró no culpable de las acusaciones por narcotráfico y lavado de dinero.

Al respecto Guillermo Valdés Castellanos, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), ha asegurado que las evidencias presentadas en contra del exfuncionario federal parecen inverosímiles, por lo que resulta imprescindible revisar y buscar más evidencia en el caso.

Me parece que Cienfuegos se siente tranquilo de que no le van a poder probar nada; básicamente la defensa estará enfocada en dejar toda la carga a la prueba de la fiscalía con base en testimonios que no son muy sólidos”, aseveró para El Heraldo Radio.